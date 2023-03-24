TSK, 58'inci Atak helikopterini envanterine kattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 Atak helikopterini daha envanterine kattı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Faz-2 konfigürasyona sahip T-129 Atak helikopterini envanterine aldı. Böylece 58’inci Atak helikopteri de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopter, Milli IFF Mod-5 Dost-Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş olarak teslim alındı.