TSK afet bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarına devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra mobil tuvalet kurulumu gibi ihtiyaçların karşılanması için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) depremin ilk gününden itibaren canhıraş çalışmalarına devam ediyor. Mehmetçik depremin yıkım getirdiği 10 ilde vatandaşlara yardımda bulunmaya devam ediyor. TSK, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra mobil tuvalet kurulumu gibi ihtiyaçların karşılanması için da aralıksız çalışmaya devam ediyor.