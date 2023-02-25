TSK deprem bölgesinde NATO ile çalışmalara devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) deprem bölgesinde NATO görevlileri ile çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

TSK deprem bölgesinde NATO ile çalışmalara devam ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) deprem bölgesinde NATO görevlileri ile çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “İskenderun’da NATO’nun destekleriyle kurulacak konteyner kent için, NATO görevlileri ile çalışmalara devam ediyoruz” denildi.

TSK deprem bölgesinde NATO ile çalışmalara devam ediyor
TSK deprem bölgesinde NATO ile çalışmalara devam ediyor
TSK deprem bölgesinde NATO ile çalışmalara devam ediyor