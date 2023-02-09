TSK, deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine gece de devam etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece şartlarında bile helikopterlerimizle aralıksız şekilde deprem bölgesinden yaralı tahliyesine devam ettik, ediyoruz" ifadelerine yer verildi.