TSK yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra ilk günden bu yana deprem bölgesinde sıcak yemek çıkartıyor, araç gereç, insani yardım malzemesi ve sağlık hizmetleri ulaştırılıyoruz” denildi.

Açıklamada, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri çerçevesinde 1 adet seyyar sahra hastanesi, 2 adet ambulans uçağının görev aldığı belirtilerek, 33 bin adet çadır, 4 binden fazla uyku tulumu, 90 bin kişilik günlük sıcak yemek, 3 milyona aşkın kumanya, 1 milyon 70 bin ekmek, 28 adet fırın, 81 adet seyyar mutfak, 340 adet seyyar banyo/tuvalet ve 750 adet yangın söndürme cihazının yaşam destek ve sağlık faaliyetleri çerçevesinde kullanıldığı açıklandı.