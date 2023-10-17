TSKB'den Nilüfer'e bir ödül daha

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (TSKB) tarafından düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda “Kurumsal İnovasyon Sistemi” modeliyle ödüle layık görüldü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin başarılı ve sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla bu sene 14.’sünü düzenlediği “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu.

12-15 Ekim tarihlerinde Mardin Artuklu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TSKB 40. Olağan Meclis Toplantısı’nda yerel yönetimler; “Tek Sağlık, Tek Gezegen ve Tek Toplum” gündemi ile bir araya geldi. “Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam”, “Şehir Planlaması”, “Sağlıklı Çevre”, “İklim Dostu Şehir”, “Akıllı Şehir”, “Yenilikçilik”, “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” olmak üzere 7 ayrı kategoride belirlenen iyi uygulamalar ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi, inovasyon performansının sürdürülebilir şekilde artışının sağlanması ve vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için oluşturulan “Kurumsal İnovasyon Sistemi” modeli ile “Yenilikçilik” kategorisinde ödüle layık görüldü. Nilüfer Belediyesi adına ödülü Meclis Üyesi Rasih Konca aldı. Konca’ya ödülünü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş verdi. Rasih Konca ve proje ekibi, Mardin dönüşünde ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e takdim etti.

Elde edilen başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdem, "Belediyemizin Kurumsal İnovasyon Sistemi, yerel yönetimler için önemi büyük olan ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama” ödülüne layık görüldü. 2016 yılından bu yana kamu alanında inovasyon modelini uyguluyoruz. Bu kapsamda sosyal inovasyon odağında toplumda yenilikçilik algısının yükseltilmesi ve vatandaşların yenilikçi fikirlerinin belediye hizmetlerinde ön plana alınmasını ilke edindik. Bu modelin katılımcılıkla faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan tüm paydaşlarına, projeyi hayata geçiren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.