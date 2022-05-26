TSM korosunda 'bana solo vermedi' şikayeti

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu’nda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Koroda yer alan B. Y. İsimli kadın, koronun şefi Ensar Tunç’un kendisine konserde solo şarkı söyleme imkanı vermediği gerekçesiyle savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağırılan Ensar Tunç’un polis merkezinde ifadesi alındı.

Olay ilk olarak magazin camiasında genellikle ölüm haberleri vermesiyle tanınan ses sanatçısı Onur Akay tarafından kendisine ait olan internet sitesinde duyuruldu.

Belediye yöneticileri konuyla ilgili olarak “adliyeden çok sağlık merkezlerinin ilgilenmesi gereken bir konu” yorumunda bulundu.

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