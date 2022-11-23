TŞOF Başkanı Apaydın: '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şoför camiası adına kutluyorum” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Gelecek nesillerin eğitiminde büyük rol oynayan ve kutsal bir mesleği icra eden öğretmenler toplumu şekillendiren kişilerdir. Öğretmen sadece bilgi aktaran kişi değil, hayatı öğreten, çocukları geleceğe hazırlayan ve vatana millete hayırlı bir insan olmasına vesile olan sanatkarlardır. İnsana yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. Bu sebeple ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması öğretmenlerimiz ve onların yetiştirdiği evlatlarımız sayesinde olacaktır. Bugünün büyük devlet adamları, bilim insanları, büyük işler başararak dünyaya şekil veren kişileri öğretmenlerin birer eseridir. Lakin öğretmenlik okuldan ibaret değildir. Gerek aile büyüklerimiz, gerek çalıştığımız yerdeki ustalarımız hepsi birer öğretmendir. Bizler bu sorumluluğu yerine getirerek, iyi nesiller yetiştirmenin gayesinde olmalı ve geleceğe ışık saçan evlatlar yetiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü şoför camiası adına kutluyorum” ifadelerini kullandı.