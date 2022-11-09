TŞOF Başkanı Apaydın: 'Atatürk'ün düşünceleri yolumuzu aydınlatıyor'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere laik, çağdaş ve yenilikçi bir ülke bırakmıştır. Atatürk’ün fikri ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihal edişinin 84. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Apaydın mesajında şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatını milletine ve ülkesinin özgürlüğüne adayan bir liderdir. Atatürk tüm zorluklara rağmen ülkesini refaha erdirmiş, Cumhuriyeti ilan etmiştir. Bizlere laik, çağdaş ve yenilikçi bir ülke bırakmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Bizler Atatürk’ün istikametinde Cumhuriyetin getirdiği fikir ve ideallere bağlı kalarak, bizlere sunduğu değerleri korumalı ve bu değerleri bizden sonraki kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle şoför camiamız adına Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, özlem, rahmet ve saygıyla anıyorum.”