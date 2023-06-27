TŞOF Başkanı Apaydın: 'Bu bayram birlik ve beraberliğimiz daha da güçlensin'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Bayram süresince trafikte seyahat edecek olan vatandaşlarımız için de trafik kuralları konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Yolculuk esnasında hız sınırlarına uyarak, trafik kurallarına riayet etmeli ve dikkatli olmalıyız” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi,

“Sevgi, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahipleri için elimizden geleni yapmalı, hayırseverlik ve yardımseverlik duygularımızı hayata geçirmeliyiz. Paylaşmanın, birlikte güzel anılar biriktirmenin ve sevinçlerimizi çoğaltmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Ayrıca bayram süresince trafikte seyahat edecek olan vatandaşlarımız için de trafik kuralları konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Yolculuk esnasında hız sınırlarına uyarak, trafik kurallarına riayet etmeli ve dikkatli olmalıyız. Bu vesileyle şoför camiası adına tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum.”