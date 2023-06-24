TŞOF Başkanı Apaydın: 'Yaşanacak trafik yoğunluğunu dikkate almak şart'

Kurban Bayramı nedeniyle yollarda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Yaşanacak trafik yoğunluğunu dikkate almak şart” dedi.

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin okulların kapanması ile aynı zamana denk geldiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesinde ülke genelindeki 19 milyonu aşkın öğrenci yaz tatiline girecek. Dolayısıyla bu bayram tatilinde şehirlerarası karayollarında trafiğin çok yoğun olması bekleniyor. Bayramda yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımız olası araç yoğunluğunu göz önünde bulundurarak her zamankinden daha dikkatli araç kullanmalı. Yola çıkmadan önce araç bakımı mutlaka yaptırılmalı. Kazalara en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınılmalı ve emniyet kemeri kesinlikle ihmal edilmemeli” ifadelerini kullandı

“Trafik kurallarına uyarak aşırı hızdan kaçınmalıyız”

Kurban Bayramında uzun yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Apaydın, “Geçtiğimiz yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 67 vatandaşımız trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Uzun tatillerde yaşanan trafik kazaları genellikle aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, dinlenmeden yola çıkmak gibi ihmallerden kaynaklanıyor. Bu yıl ise Kurban Bayramı tatilinin okulların yaz tatiline denk gelmesi sebebiyle tatil rezervasyonları, otobüs, tren ve uçak biletlerinin kısa sürede tükenmeye başladı. Şehirlerarası yollarda her zamankinden fazla bir trafik yoğunluğunun oluşması bekleniyor. Öte yandan bu yıl ülke genelinde etkili olan yağışlar bayram trafiğini daha da zorlaştırabilir. Vatandaşlarımız bu bayram yola çıkarken trafik yoğunluğunu, yağışları ve güzergâh üzerindeki yol çalışmalarını mutlaka göz önünde bulundurmalı” diye konuştu.

“Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşulmamalı”

Özellikle bayramın ilk ve son günlerinde gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Apaydın, “Yaz ayına gelen bayramda vatandaşlarımız baygınlık geçirmemek ve yoldaki asfaltın erime ihtimaline karşı güneş ışıklarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde yola çıkmamalı. Çok aç ya da çok tok şekilde direksiyon başına geçilmemeli. Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşulmamalı. Konsantrasyon kaybı nedeniyle her üç saatte mola verilmeli. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması için trafikte herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bu vesileyle yola çıkacak olan vatandaşlarımız ile şoför esnafımızı daha hassas ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram diliyorum” şeklinde konuştu.