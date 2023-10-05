TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi’nin bu yıl 9. kez düzenlediği voleybol turnuvası bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor’un katılımıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçında Arkas Spor ile Cizre Belediyespor karşılaştı. İlk seti 25-19 Arkas Spor’un kazandığı müsabakada diğer setleri 25-21, 25-21 ve 25-23 alan Cizre Belediyespor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor’u 25-22, 25-21, 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sağlık sponsorluğunu MEDİX’in yaptığı turnuvaya yarın saat 14.00’te Arkas Spor-Alanya Belediyespor, saat 16.30’da da Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.