TSYD Kupası 20 yıl sonra tekrar düzenleniyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Kupası, 4 Sultanlar Ligi takımının katılımı ile 20 yıl sonra tekrardan düzenlenecek. Turnuva 15-16-17 Eylül tarihlerinde ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Son olarak 2003 yılında Gaziantepspor’un kazandığı TSYD Adana Şubesi Kupası 20 yıl sonra Sultanlar Ligi’nde mücadele eden voleybol takımlarının katılımı ile yeniden düzenlenecek. 4 Sultanlar Ligi takımının katılacağı turnuva 15-16-17 Eylül tarihlerinde ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin’in ev sahipliğinde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Ankara’dan Karayolları ve PTT SK, Antalya’dan ise Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop takımlarının katılımı ile TSYD Adana Şubesi Kupası tekrardan düzenlenecek.

Soner Çetin: "Tüm sporseverleri turnuvaya davet ediyoruz"

Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyleyen Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, "Yıllardır düzenlenmeyen TSYD Kupası’na tekrar ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Temsilcimiz Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve Sultanlar Ligi’nin önemli takımlarının katılacağı turnuvaya ev sahipliği yapmanın sevinci içerisindeyiz. Aylardır arkadaşlarımız bu turnuvanın üzerinde hazırlanıyor. Lig öncesi yapılacak olan bu turnuvayı geleneksel hale getirmekte istiyoruz. Ayrıca turnuvaya katılacak olan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz. 15-16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva maçlarına tüm sporseverleri davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kerim Hoşfikirer: "Kupa heyecanı yeniden canlanıyor"

TSYD Kupası heyecanın tekrardan yaşanacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, "Voleybol son yıllarda ülkemizde gittikçe artan bir ilgiye erişti. Temsilcimiz Çukurova’nın Sultanları da bizi gururlandırıyor. 4 takımın katılacağı TSYD Adana Şubesi Kupası Turnuvası için emek veren herkese özellikle Başkan Soner Çetin’e teşekkür ediyoruz. Düzenlenen bu turnuvada katılacak olan tüm takım teknik heyet ve sporcularına başarılar diliyorum. 3 gün sürecek olan turnuvada tüm Adanalıları da maçlara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.