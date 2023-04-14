TSYD'nin 60. yılı kutlandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 60. yılı kapsamında derneğin Levent tesislerindeki Atatürk büstüne çelenk konulurken, daha sonra da ebediyete intikal etmiş kurucu, eski başkan ve üyeler için Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okutuldu.

Türkiye Cumhuriyeti 2023’te 100. yılını kutlarken, Türkiye Spor Yazarları Derneği de 60 seneyi geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Yıl boyunca sürecek etkinlikler kapsamında ilk olarak TSYD Levent Tesisleri’ndeki Atatürk büstüne çelenk konuldu. Genel Başkan Oğuz Tongsir’in geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle katılamadığı törende, TSYD Yönetim Kurulu, üyeler ve basın mensupları yer aldı. Daha sonra TSYD Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Tunç Kayacı bir konuşma yaptı.

TSYD’nin bundan 60 yıl önce 14 Nisan’da kurulduğunu hatırlatan Kayacı, "Bugün 60. yılımızı kutlamanın onurunu yaşarken TSYD, Türkiye çapında 1907 üyesi, 11 şubesi ve 81 il temsilciliği ile Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarından biridir. TSYD’mizin 60. Kuruluş yılını hep beraber onur ve gurur ile kutlarken Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk bıraktık. Derneğimizin Başkanı Oğuz Tongsir bir süredir yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bugün maalesef bizlerle olamadı ama burada olan herkese sevgi ve selamlarını iletti. Başkanımız iyileşir iyileşmez en kısa sürede yönetim kurulu olarak Anıtkabir’de Aziz Atamızın kabrini de ziyaret edeceğiz. Her 14 Nisan’da olduğu gibi bugün de derneğimizin artık hayatta olmayan kurucuları ve eski başkanlarımızın ruhu için Levent camiinde mevlit programı düzenlenecek. Kuruluşumuzun 60. yılı münasebetiyle bu sene çeşitli sürpriz etkinlikler ve mesleki yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu programları ilerleyen günlerde siz değerli üyelerimiz ile paylaşacağız. TSYD sizlerin sayesinde güçlenerek büyümeye devam edecek, 60. yaşında çok yaşa TSYD. Nice 60 senelere" diye konuştu.

Daha sonra ise Levent Camii’nde ebediyete intikal etmiş kurucu, eski başkan ve üyeler için Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okutuldu.