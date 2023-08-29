TT Ventures'dan Avrupa'nın en büyük fonlarından DTCP ile yatırım ve iş birliği anlaşması

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, Deutsche Telecom’un da ana yatırımcıları arasında olduğu, içerisinde SK Telecom, Softbank gibi önemli kurumların ve fonların bulunduğu Digital Transformation Capital Partners (DTCP) Fonu’na yatırım kararı aldı.

TT Ventures ile Digital Transformation Capital Partners (DTCP) yatırım anlaşması imzaladı. TT Ventures, Deutsche Telecom’un da ana yatırımcıları arasında olduğu, içerisinde SK Telecom, Softbank gibi önemli kurumların ve fonların bulunduğu ‘DTCP Growth Equity III SCSp SICAV-RAIF’ Fonu’na yatırım yaptı. Yapılan açıklamaya göre şirket, global anlamda dünyada teknoloji girişimlerine yatırım yapan ve içerisinde yatırımcı olarak önemli telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinin de yer aldığı fona yatırım yaparak, iş birliğinin yanı sıra finansal getiri sağlamayı hedefliyor. 2022 sonu itibariyle farklı yatırımcıların katıldığı ve bağımsız bir yatırım komitesine sahip olan TT Ventures GSYF ile yatırım modelini ve hedeflerini değiştiren şirket globaldeki çalışmalar ile de girişimci dostu yapısını güçlendirmek için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Ayrıca önemli girişimlerin Türkiye’ye getirilmesi ve Türkiye’deki girişimlerin de yurt dışında yatırım fırsatı yakalaması ve global müşteriler elde etmesi amaçlanıyor. Yatırıma ek olarak, şirketin mevcut yatırım portföyü ile Türk Telekom ve grup şirketlerinin dijital ürün ve servislerinin DTCP ve DTCP içinde yer alan teknoloji şirketlerine, yabancı yatırımcılara ve telekomünikasyon şirketleri ile iş birliği kurması, yatırım ve satış imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla bir iş birliği anlaşması imzalandı.

“Girişimler için dünyaya açılan bir köprü olmak istiyoruz”

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Şirket olarak, girişimlere büyümenin kapılarını açmak ve girişimcilik ekosistemini büyüterek Türkiye’yi geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak çalışmalarımızın bir adımı olarak geçtiğimiz yıl TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu hayata geçirdik. Bu fon ile; büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı; fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte küresel düzeyde bir yapıya ulaşmak hedefi ve girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olma motivasyonuyla San Francisco’da TT Ventures Ofisimizi açtık. Bu anlamda; Digital Transformation Capital Partners ile imzaladığımız anlaşma finans getirisi sağlamanın yanı sıra Türk girişimlerin yurt dışına açılması için büyük anlam taşıyor. Anlaşma ile yurtdışındaki önemli girişimleri de Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

DTCP Yönetici Ortağı Thomas Preuss ise konuya ilişkin şunları söyledi: "TT Ventures’ın DTCP’nin üçüncü Büyüme Sermayesi Fonu’na katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yatırım, teknolojinin ekonomileri ve küresel iş ortamını şekillendirmedeki önemli rolünün giderek daha fazla kabul gördüğünü vurguluyor. Türk Telekom’un inovasyonu destekleme taahhüdü, misyonumuzla kusursuz bir şekilde örtüşmektedir. Türk Telekom ile birlikte teknolojik ilerlemeyi teşvik etmeye ve sınırları aşan başarı hikayeleri geliştirmeye hazırız. Avrupa’da B2B yazılımına odaklanan en büyük uzman ekiplerden biri olarak, hızla büyüyen B2B yazılım ekosistemindeki seçkin girişimcilere ve kategori liderlerine destek olmayı sürdürmek ve yatırımcılarımız için cazip ortak yatırım fırsatları oluşturmaktan heyecan duyuyoruz.”