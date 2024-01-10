TT Ventures PİLOT'un girişimleri tüketici elektroniği fuarı CES'te yer aldı

TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT’un girişimleri, tüketici elektroniği fuarı CES 2024’te, yenilikçi fikirlerini ve projelerini tanıtıyor. Türkiye’yi geleceğe taşımak adına yaptıkları yatırımlarla girişimcilik ekosistemini büyütmeye devam ettiklerini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Girişim hızlandırma programımız PİLOT’un mezunları olan girişimlerimizin de yer aldığı fuara, Türk girişimcilerin ilgisi ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselişini de ortaya koyuyor” dedi.

Bu yıl 9-12 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleşen dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından CES’e katılım gösteren Türk girişimler, teknoloji çözümleriyle Türkiye’nin potansiyelini uluslararası arenaya taşıyor. Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ın bünyesinde yer alan PİLOT’un girişimleri, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2024’te yerini aldı.

Bu yıl yapay zekâ teması ile kapılarını açan CES 2024’te; yapay zekadan, otonom araçlara, sürdürülebilirlik için teknolojiden siber güvenliğe kadar birçok başlık ele alınırken, fuardaki PİLOT girişimleri de yapay zekâ, optimizasyon, sanal gerçeklik üzerine kurulu yenilikçi fikirlerini tanıttılar. Bu kapsamda fuarda, Dijital Reklam Optimizasyon ve Otomasyon Platformu Adsbot, Video Analitik Çözümü Xena Vision, Yapay Zekâ Tabanlı Sadakat Yönetimi Çözümü Efilli, Kollektif Veri Açıklama Servisi Co-one, Yapay Zekâ Tabanlı Navigasyon ve Lokalizasyon Çözümleri Link Robotics ve eğitim için Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik Platformu Nara, yerli teknolojilerini dünyanın birçok ülkesinden fuara gelen katılımcılara ve yatırımcılara tanıtma fırsatı buldu.

“Türk girişimcilerin fuara ilgisi ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselişini ortaya koyuyor”

Girişimcilik ekosistemine de ev sahipliği yapan CES 2024’te, TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT’un girişimleri de yeni nesil teknolojileri, ürün ve hizmetleriyle boy gösterdi. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Girişim hızlandırma programımız PİLOT’un mezunları olan girişimlerimizin de yer aldığı fuara, Türk girişimcilerin ilgisi ülkemizin teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselişini de ortaya koyuyor. Biz bunu henüz başlangıç adımları atılıyorken fark ettik. 10 yıl önce, yeni nesil teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri ilk sahiplenen kurumlardan biri olduk. Türk girişim ekosistemindeki öncü rolümüzle; yenilikçi ürünlere sahip girişimleri destekleyerek ülke ekonomisine fayda sağlarken, San Francisco’daki TT Ventures ofisimiz ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü vazifesi görmeye devam ediyoruz. 2018 yılında erken ve orta aşama girişimleri Türk Telekom destekleri ve yatırımı ile büyütmek ve değer sağlamak üzere kurduğumuz girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures aracılığı ile bugüne kadar 16 farklı girişime yatırım yaptık. 2022 yılında kurduğumuz TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım fonu üzerinden de 2023 yılı boyunca birçok girişime yatırım yaptık. TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz da bizlere hem girişimler hem de yatırımcılar için uzun vadeli değer oluşturma imkânı sağlıyor. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bunlardan 52’si yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 30 milyon doları aşan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Girişimlere desteğimiz bununla da sınırlı değil. Eminönü’ndeki Santral binamızın yanı sıra, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’ndeki TT Ventures Girişimcilik Merkezi ile girişimlere, geleceğe yön verecek birçok fikri hayata geçirmelerini sağlayacak yepyeni bir kapılar açıyoruz. Türkiye ve global pazarlar arasında teknoloji köprüsü olma yolundaki hedefimize emin adımlarla ilerlerken, desteğimizle büyüyüp küresel başarılara imza atacak çok daha fazla girişim çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

PİLOT girişimleri başarılarıyla dünyaya yayıldı

PİLOT mezunları, dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyor. PİLOT’tan mezun olarak yatırım alıp dünyaya açılan startup’lardan biri MentalUP. Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP 120’den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya sahip. Türk Telekom Ventures yatırımlarından Virasoft ise dijital patoloji alanında yapay zekâ destekli karar destek ürünü ile Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’den sonra Amerika’da faaliyetlerine başlayarak global alandaki hızlı büyümesini sürdürüyor.