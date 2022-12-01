TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın dosyası İstanbul'da

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, “yetkisizlik” kararıyla gönderildiği İstanbul Adalet Sarayı’na ulaştı.

TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim’de Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hazırlanan iddianamede, şüphelinin TSK’nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle “terör örgütü propagandası" yaptığı aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul ederek, şüpheli Fincancı’nın ikamet yerinin İstanbul olması ve soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi. Bu çerçevede yetkisizlik kararı verildi.

Fincancı’nın dosyası İstanbul Adalet Sarayı’na ulaştı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, yetki açısından yapacağı incelemenin ardından davaya kendisinin bakıp bakmayacağına dair karar verecek ve davanın burada görülmesine karar verilmesi halinde Fincancı’nın hangi gün hakim karşısına çıkacağı belli olacak.