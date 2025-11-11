TTF Başkanı Müderrisgil: 'Sporcularımız toplam 443 madalya aldı'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, "Sporcularımız toplam 443 madalya aldı. Bunlardan 202 tanesi altın, 241 tanesi de gümüş madalyalar" dedi.

TTF, 2024-2025 döneminde Türk tenisinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdiği bir sunum gerçekleştirdi. Basın mensupları ile bir araya gelen TTF Başkanı Müderrisgil, gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yaptığı sunum sonrası basın toplantısı düzenledi. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Müderrisgil, 202 altın, 241 tane de gümüş madalya olmak üzere sporcuların toplam 443 madalya aldığını açıkladı.

"Sporcularımız toplam 443 madalya aldı"

Son bir yılın çok etkin geçtiğini belirten Müderrisgil, "Hedefimiz TTF olarak ilk etapta tenisin tabana yayılmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Bununla birlikte sürdürülebilir bir tenis ekosisteminin ülkemizde yerleşmesini temin etmek. Rakamlara baktığımızda daha 1 yıl bitmeden 546 turnuvaya ev sahipliği yaptığımızı görüyorum ki yıl sonu itibariyle 600’ü geçecek bu rakam. Toplam 443 madalya almış sporcularımız. Bunlardan 202 tanesi altın, 241 tanesi de gümüş madalyalar. Ulusal turnuvalar, uluslararası turnuvalar, Billie Jean King Cup Junior finalleri, Davis Cup Junior finalleri ülkemizde gerçekleşti. ITF Masters Dünya Şampiyonası, tekerlekli sandalye Dünya Şampiyonası ülkemizde gerçekleşti. 4 tane WTA turnuvasına ev sahipliği yaptı ülkemiz. Cumhurbaşkanlığı Kupası çok uzun yıllar sonra ilk kez tekrar bize layık görüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı idrak etmiş olduk" diye konuştu.

İlke atılan imza

Şafak Müderrisgil, bu yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilen turnuvanın gelecek yıldan itibaren uluslararası nitelik kazanacağını belirtti. Müderrisgil, sportif başarıların da artarak sürdüğünü ifade ederek, Zeynep Sönmez’in Wimbledon’da teklerde 3. tura yükselen ilk Türk sporcu olduğunu, Ahmet Kaplan’ın tekerlekli sandalye tenisinde Roland Garros’ta 2.’lik elde ettiğini ve Wimbledon’da yarı finale yükseldiğini hatırlattı. Nil Çukurlu’nun ilk Junior Masters şampiyonu olarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattığını aktaran Müderrisgil, kadın milli takımının Billie Jean King Cup’ta Dünya Grubu play-off’larına yükseldiğini, 16 yaş milli takımının ise Davis Cup Junior finallerinde dünya 4.’sü olarak bir ilke imza attığını kaydetti.

"Şimdiye kadar dört ülkeyle protokol imzaladık"

Türkiye Tenis Hamlesi adıyla işe koyulduklarını ifade eden Müderrisgil, "Haydi Tenise projesini 81 yılımızda MEB ile yaptığımız protokol çerçevesinde hayata geçirdik. 3 yıl daha devam edecek. Ölçtüğümüz bir proje olacak. Tenis Elçilerinin illerde, tenis konusunda gönüllü olarak bizimle çalışacak kişileri mobilize ettiği bir proje oldu. 2026 yılında onlarla daha etkin çalışacağız. Çatı kuruluşumuz olan ITF’in, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun bir altın ödülünü kazandık. All Advantage altın ödülünü kazandık. Bu bizim fırsat eşitliği konusunda kazandığımız, stratejilerimizle kazandığımız bir ödül oldu. Bu ödülü kazanmış olmakla birlikte, oluşturacağımız fırsat eşitliği, kurulu sayesinde o dört projeyi hayata geçiriyor olacağız yeni yılda. Şimdiye kadar dört ülkeyle protokol imzaladık. Bu ülkelerle özellikle antrenör değişim programları, sporcu kampları, eğitimleri, özel turnuvalar yapmak üzere protokolleri imzaladık" şeklinde konuştu.

"Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurarak tenise destek değişken fonu oluşturduk"

Dünyada ilk kez rastlanan bir finansal enstrüman ürettiklerine değinen Müderrisgil, "Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurarak tenise destek değişken fonu oluşturduk. Bir para piyasası fonu ve bu fonla birlikte isteyen her yatırımcının yaptığı yatırımdan elde edeceği gelir kendisine ait. Tenis Federasyonu’nun bu gelirden herhangi bir aldığı miktar yok. Sadece aracı kuruluşun uyguladığı yönetim gideri olan yüzde 2’lik yapının yüzde 1’ini TTF’ye bırakmasıyla oluşacak bir kaynak havuzu var. Bu havuzla belirlediğimiz kriterlere göre sporcularımıza turnuva desteği vermekteyiz" dedi.

Müderrisgil son olarak, 2026 yılına hazır olduklarını ve yeni yılın aksiyon yılı olacağını vurguladı.