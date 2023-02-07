TTK Kandilli ekibi 2 kişiyi enkazdan kurtardı

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kandilli Kurtarma Ekibi, 2 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

TTK Kandilli ekibi 2 kişiyi enkazdan kurtardı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Zonguldak’tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kandilli Kurtarma Ekibi, 2 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Zonguldak’tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekiplerinden "Armutçuk 4" gruba bağlı ekipler, Hatay’a bağlı Kırıkhan mevkiinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yapılan ortak çalışmalarda 2 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 2 kişiyi sağ çıkaran maden işçileri, gözyaşlarını tutamadı.

TTK Kandilli ekibi 2 kişiyi enkazdan kurtardı
TTK Kandilli ekibi 2 kişiyi enkazdan kurtardı
TTK Kandilli ekibi 2 kişiyi enkazdan kurtardı
TTK Kandilli ekibi 2 kişiyi enkazdan kurtardı