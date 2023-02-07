TTK Kandilli Ekibi 8 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye ulaşan Türkiye Taşkömürü (TTK) Kadilli Kurtarma Ekibi, Hatay merkezde bulunan 3 farklı enkazdan 8 kişiyi kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma neden olan depremin ardından bölgeye giden TTK Kandilli ekibi, arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Ekipler bölgede kurulan Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine yönlendirilen ekipler, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler 3 farklı enkazda yaptığı çalışmalarda ilk etapta 10 kişiden 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, kurtarılanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.