Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yepyeni projesi Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım: TUBİS Turuncu Bisikletlerde kiralama dönemi başladı. Büyükşehir web adresi www.sakarya.bel.tr’den başlayan online kayıtlarla bisikletseverler uygun fiyata katlanır ve şehir bisikleti olmak üzere iki tür turuncu bisikleti 1, 3 ve 6 aylık olmak üzere kiralayabilecek.

Bisiklet Dostu Şehir unvanlı Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir projeyi daha hizmete aldı. Daha önce lansmanı gerçekleştirilen Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım Projesi olan ‘TUBİS Turuncu Bisiklette kiralama dönemi 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başladı. Büyükşehir Belediyesinin web adresi www.sakarya.bel.tr adresinde başlayan kiralama işlemleri çerçevesinde turuncu bisikletler 1, 3 ve 6 aylık olmak üzere kiralanabilecek.

“Katlanır” ve “Şehir’’ bisikleti olmak üzere iki türü bulunan TUBİS bisikletlerini kiralayan bisiklet severler, kilitlerini ve talep etmeleri durumunda bisiklet sepetlerini ücretsiz olarak alabileceklerdir. Fakat dilerlerse çocuk koltuğu ve kasklarını uygun fiyatlar karşılığında kiralayabilecekler. Rengini Sakarya’nın meşhur kabağından alan ve kullanım olarak gelişmiş teknik özelliklere sahip TUBİS’ler artık Sakarya’nın tüm lokasyonlarında görülecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım Projemiz ‘TUBİS Turuncu Bisikletler 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kiralanmaya başladı. 1, 3 ve 6 aylık olmak üzere kiralanabilecek turuncu bisikletlerin kiralama işlemleri web adresimiz www.sakarya.bel.tr’den gerçekleştirilecek. Bisikletseverler dilerlerse çocuk koltuğu ve kasklarını da uygun fiyatlar karşılığında kiralayabilecek. Bisikletseverler Turuncu Bisikletleriyle yeşillikler içerisinde, Çark Deresi kenarında gezebileceği gibi, çok yakında tamamlanacak bağlantı yollarımızla kesintisiz olarak Sapanca Gölü kenarından Kocaeli iline kadar bisiklet sürebilecek, her geçen gün genişleyen bisiklet yolları ağımızla şehrin dört bir yanına ulaşabilecek. Tüm bisikletseverlere turuncu bisikletlerle güvenli sürüşler dileriz” ifadeleri kullanıldı.