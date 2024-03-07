TÜBİTAK proje yarışmasına Kızılcahamam 3 proje ile katıldı

Bu yıl 55’incisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Ankara bölge finaline Kızılcahamam 3 proje ile katılıyor.

55’incisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Ankara bölge finaline Kızılcahamam 3 proje ile katılıyor. Projelerden biri Kızılcahamam Anadolu Lisesi ve Kahramankazan BİLSEM öğrencilerine ait. Coğrafya öğretmeni Ebubekir Sağır danışmanlığında, 9.sınıf öğrencileri Zeynep Ecrin Ünlü ve Göknur Meryem Hazar’ın yaptıkları araştırmada, "Sosyal ve Ekolojik Toplu Yaşam Konutları" projesi dikkat çekti. Proje, toplu yaşam alanları ve konutları imar ve inşa edilirken insanların sosyalleşme ihtiyacı, doğanın bir parçası olduğu gerçeği, ekolojik yaşam ihtiyacı, çocukların akranlarıyla oynayarak büyüme ihtiyacı, alternatif enerji kaynaklarından yararlanma ihtiyacı ve atık değerlendirme, geri dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarımlar ile öne çıkıyor. Bu ihtiyaçlara karşılayacak örnek bir tasarım geliştiren öğrenciler Projelerini TOKİ’ye sunacaklar.

Proje danışmanı ve Coğrafya öğretmeni Ebubekir Sağır, sadece buraya davet edilen 100 projenin değil 23 bin 66 projenin tamamının alkışlanması gerektiğini, tebrik edilmesi gerektiğini belirtti. Sağır, öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve basamaklarını uygulayarak öğrenmesi ve tespit ettiği problem durumuna çözüm yolları araştırması gerektiğine vurgu yaptı.