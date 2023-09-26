TÜBİTAK SAGE patlamasında hayatını kaybeden Asım Güngör son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden Teknisyen Asım Güngör son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden Teknisyen Asım Güngör son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan TÜBİTAK SAGE’de atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu Teknisyen Asım Güngör hayatını kaybetmişti. Patlama sonucu hayatını kaybeden Güngör, memleketi Ankara’nın Akyurt ilçesi Karacakaya Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip Karacakaya Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Güngör’ün yakınları gözyaşlarına boğulurken, ailesi ise ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine Güngör’ün yakınlarının yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Güngör’ün naaşı Karacakaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.