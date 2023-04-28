TÜBİTAK'tan destek alan Karbonfiber Yarış Arabası Koltuğu ilk kez bu araçta kullanıldı

Altınbaş Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil yarışlarında yerini aldı. EVA TEAM takımı, yarışlar için tamamen özgün bir tasarımla üretilen EVA-4 Black Mamba (Kara Mamba) adını verdikleri yeni bir araçla katılım sağladılar. Aracın, elektrik motorundan, batarya yönetim sistemi ve araç koltuğuna kadar tüm malzemeleri öğrenciler tarafınan Altınbaş Üniversitesinin Laboratuvarlarında tasarlandı ve üretildi.

Aracın bir başka özelliği ise karbonfiberden üretilen Araç Yarış Koltuğu tasarımının TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen bir proje olması ve bu istikamette tamamlanarak EVA-4’te Black Mamba’da kullanılarak ve yarışlara katılması oldu.

“Yakıt tüketimini azaltıp, karbon emisyonunu düşürdüler”

EVA TEAM Takım Kaptanı ve Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ömercan Limli, tasarımı ve uygulaması kendisine ait olan proje ile ilgili bilgi verdi. Araç koltuk tasarımının, otomotiv sektöründe verimliliği arttırmanın önemli faktörlerden biri olduğunu anlattı. Bu maksatla araç ağırlığını etkileyen komponentlerden olan koltuğun daha hafif bir malzeme olan karbonfiber kompozit malzemeden üretildiğine işaret etti. Ergonomik ve özgün bir tasarımı sayesinde, yakıt tüketiminin azaltılması ve karbon emisyonunun düşürülmesi sağladıklarını dile getirdi.

Ömercan Limli, “Her türlü araçta ihtiyaç duyulan koltuklar özellikle motor sporlarında ergonomi ve ağırlık bakımından çok önemli. Bu sebeple, koltuk tasarımı esnasında ergonomi ve ağırlık göz önünde bulundurularak topoloji optimizasyonu (geometrik tasarım en iyilemesi) gerçekleştirdik. Malzeme seçiminde ise dayanım/ağırlık oranı yüksek olan karbonfiber kompozit malzeme kullandık. Yine ağırlık azaltmak amacı ile Twill örgülü karbon fiber plakalar arasına ‘Nomex Honeycomb’ adı verilen bal peteği yapısındaki çekirdek malzemesi kullanılarak sandviç yapı tasarımı oluşturulmuş ve gerekli yük analizleri ile tasarım nihai hale getirdik” dedi.

“Şehir içi kullanım simüle ediliyor”

Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM) Müdürü, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Süleyman Baştürk de Tekonest çerçevesinde 5. kez katıldıkları yarışların bu sene farklı bir konseptte düzenlendiği bilgisini verdi. Yarışların 25-29 Nisan 2023 tarihlerinde TÜBİTAK MAM yerleşkesinde ve önceki yıllardan farklı bir konseptte daha çok şehir içi kullanımı simüle edecek şekilde düzenlendiğini ifade etti. Buna göre yarışmacılar, yaklaşık 1450 metrelik bir parkurda 15 dakika içinde 5 tur atacak ve ilk turda aldıkları 3 paketi her turda bırakarak parkuru tamamlayacaklar. Araçların bu parkurda harcadıkları enerji sarfiyatı ile takımların özgün olarak geliştirdikleri komponentlerin değerlendirilmesiyle yarış sıralamaları belirlenecek.

“Özgün tasarım, yerli üretim olması önemli”

Doç. Dr. Süleyman Baştürk, EVA TEAM’i Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden biraraya gelen öğrencilerin oluşturduğunu ve Bağcılar Belediyesinin Ana Sponsorluğunda çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Kurulduğu 2018 yılından itibaren 5. kez katıldığı bu yarışlarda daha önce 3 defa üçüncülük ödülü, bir defa da Jüri Özel Ödülü ile katıldığı her yıl Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülünü aldıklarını hatırlattı. Bu yıl da iddialarını EVA-4’te Black Mamba isimli araçla sürdürdüklerini ifade etti.

Yarışlarda zorunlu olarak özgün şekilde üretilmesi istenen elektrik motoru, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi ve yerleşik şarj birimi ile opsiyonel olan araç koltuğu, fren mekanizmasi, kapi kilidi, direksiyon sistemi, batarya, araç kontrol sistemi ve telemetri gibi tüm parçaları tamemen yerli ve özgün olarak tasarlayıp Altınbaş Üniversitesinin Laboratuvarlarında ürettildiğinin altını çizdi.

“Toplam 5 kategoride yarışacaklar”

Baştürk, EVA TEAM’in ünyesinde oluştuduğu alt takımlarla bunun yanında Teknofest bünyesinde düzenlenen birçok yarışa da katıldığını da söyledi. Öğrencilerin derslerde gördükleri teorik bilgileri bu projelerle uygulamaya da dönüştürmesine de imkân sağlayan, EVA TEAM’in Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması (Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri), İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışları, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması ve Roket Yarışması’nda da boy gösterdiğini belirtti.

Baştürk, birçok farklı disiplinden mühendislik bölümü ve psikoloji bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri barındıran EVA TEAM, geliştirmiş olduğu projelerle 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu Teknofest çerçevesindeki yarışmalara katılarak finallere kalmanın önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Muhtelif tarihlerde yapılacak yarışların ödül törenlerinin ise 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Atatürk Hava Limanında yapılacak olan Teknofest’te verileceğini iletti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre diğer yarışların özellikleri ise şöyle:

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması için üzerinde bulunan sensörlerle yol ve trafik işaretlerine göre sürücüsüz ve tamamen otonom olarak hareket eden bir elektrikli araç geliştirilmiş ve yarışlara katılım sağlanmıştır. Bu aracın da tüm sistemleri ve otonom sürüş algoritmaları tamamen EVA TEAM öğrencileri tarafından geliştirilmiştir.

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması için sabit kanatlı ve döner kanatlı (drone) iki hava aracı üreten öğrenciler, bu yarışlarda da finallere katılma hakkını elde ettiler. Takım tarafından belirlenen serbest görevleri yapmak üzere özel olarak tasarlanan araçlar yine tamamen Altınbaş Üniversitesinin altyapı imkânlarıyla üretilmiştir.

Takım bünyesindeki oluşturulan Su Altı Takımının geliştirdiği insansız Su Altı Aracı ile de İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışları finallerine katılmaya hak kazanılmıştır. Bu araç da yine tamamen üzerindeki muhtelif sensörler vasıtasıyla yarışma için belirlenen farklı görevleri otonom olarak icra edebilecek özellikte tasarlanmış ve üretilmiştir.

EVA TEAM bünyesindeki Roket Takımı ile de yine Teknofest bünyesinde düzenelen Roket Yarışlarına katılım sağlanmaktadır. Roket, yaklaşık 10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilecek özellikte ve tamamen özgün olarak üretilmiştir.

EVA TEAM, bu yıl Teknofest bünyesinde ilk defa düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasına da üniversite bünyesindeki Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri ile Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği öğrencilerinden oluşan takımla katılım sağlamış ve finallere kalma başarısını göstermiştir. Proje çerçevesinde insanların yüz ve dil ötesi konuşma (paralinguistic) özelliklerini kullanan derin öğrenme tabanlı örtük çağrışımı ölçen yenilikçi bir yazılım geliştirilmiştir. İnsanların örtük tavır ifadelerini tespit etmek için yüzdeki duygusal hareketleri görüntü işleme algoritmalarıyla tespit edilmiş ve aynı zamanda konuşma-ses analiziyleriyle de desteklenerek bireylerin açık tavırları ile örtük tavırları arasındaki farklar belirlenmiştir.