TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Yem fiyatlarında indirim ve sabit fiyat yetiştiricilerimiz adına memnuniyet verici'

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan gübre ve karma hayvan yeminde indirim ve fiyat sabitlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gübre ve yem ile ilgili verdiği müjdenin tarım sektörünü rahatlatacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerimizin en önemli girdilerinden olan gübrede ve hayvancılığın en önemli girdisi olan karma hayvan yem fiyatlarında hem indirim hem de önümüzdeki yılın Nisan ayı sonuna kadarki dönemde fiyatların sabitleneceği müjdesi ülkemiz tarımı adına memnuniyet vericidir. Kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan ve karma hayvan yemlerinde yüzde 5’e varan indirimler yanında 4 aylık dönemde fiyatların sabitlenmesi sektöre verilen desteklerin yanı sıra önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza verdiği müjdeden dolayı çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Çelik, gübre ve yemdeki indirim ve fiyat sabitlemenin girdi maliyetlerine olumlu yansıyacağına vurgu yaparak, "Bitkisel üretimin can damarı gübre, hayvancılığın can damarı ise yemdir. Gübre ve yemdeki indirim ve fiyat sabitleme ise bu can damarlarına verilen can suyudur. Nisan ayı sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi girdi maliyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla son zamanlarda yemdeki fahiş fiyat artışlarının yetiştiricilerimizi oldukça zorladığı ve zararına ya da maliyetine üretim yapmak zorunda kaldıkları bir dönemin olumsuzlukları bertaraf edilmiş olacaktır. Burada önemli bir husus da gübre ve yem fiyatlarının sabitlenecek olmasının yanında fiyatlarda gerileme olması halinde yine fiyatlara yansıtılacak olmasıdır. Sonuç itibarıyla bu müjde çiftçi ve yetiştiricilerimizin yapacakları üretimin artışına büyük katkısı olacaktır. Üretim artışı ise tüketicilere olumlu yansıyacak ve daha uygun fiyatlardan gıda ürünlerine ulaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.