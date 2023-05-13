TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik: 'Çiftçimiz mutlu olursa Türkiye mutlu olur'

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Çiftçinin mutlu olması demek üretimin sürdürülebilir olması demektir. Çiftçimiz mutlu olursa Türkiye mutlu olur” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada seçimler ile Dünya Çiftçiler Gününün aynı güne tesadüf ettiğini belirterek “ 14 Mayıs’ta Türkiye, 13’üncü Cumhurbaşkanı ile birlikte 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için sandığa gidecektir. Şimdiden ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 14 Mayıs aynı zamanda hem ‘Anneler Günü’ hem de her yıl kutladığımız ‘Dünya Çiftçiler Günü‘dür. Dolayısıyla bu özel günlerimizi kutluyor ve seçim sonuçlarıyla birlikte 14 Mayısta kazananın çiftçilerimiz olmasını temenni ediyorum. 15 Mayıs sabahından itibaren tarımda yeni bir sayfa açılarak yurdumuzun dört bir yanında, her karış toprağında ‘Üreten Türkiye” yolunda kararlılıkla yürümeliyiz’” ifadelerini kullandı.

“Çiftçimiz mutlu olursa Türkiye mutlu olur”

Çiftçilerin mutlu olacağı yeni bir dönemi görmek istediklerini belirten Çelik “Çiftçimiz mutlu olursa Türkiye Mutlu olur. Çiftçilerimiz milyonlarca insanımızın gıda güvencesini sağlayan en değerli en temel varlıklarımızdır. Dolayısıyla sağlam temeller üzerinde yükselecek olan tarım sektörünün başrol oyuncuları olan çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz desteklerden en fazla payı alması sağlanmalıdır. Çiftçi üretir, yetiştirici yetiştirir ve hak ettiği kazancı sağlarsa mutlu olur. Çiftçinin mutlu olması demek üretimin sürdürülebilir olması demektir. Üretimin artan miktarlarda devam etmesi tüketiciye uygun fiyatlarla gıda demektir. Sonuç itibarıyla altını çizerek bir kez daha ifade etmem gerekirse; Çiftçimiz mutlu olursa Türkiye mutlu olur” dedi.

“Tarım Kanununda öngörüldüğü şekilde gayrisafi milli hâsılanın en az yüzde 1’ine tekabül etmesi sağlanmalıdır”

Çelik, çiftçilerin mutlu olmasını sağlayacak desteklerin verilmesinde Tarım Kanununun 21’inci Maddesinin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret ederek “Çiftçilerimizin mutlu olabilmesi için milli gelirden aldıkları payın artırılması lazım. Bu da daha fazla desteklemeyle olur. Tarım Kanununun 21. Maddesinde ‘Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz’ der. 2022 yılında Gayrisafi Milli Hasılamız 15 trilyon lira civarında gerçekleşmiştir. Bunun yüzde biri olan 150 milyar liranın tarımsal desteklemelerde kullanılması gerekirken 40 milyar lirası kullanılmıştır. Dolayısıyla çiftçilerimize verilen doğrudan desteklerin Tarım Kanununda öngörüldüğü şekilde gayrisafi milli hâsılanın en az yüzde 1’ine tekabül etmesi sağlanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Çiftçiler desteklenirken özellikle gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesini sağlayacak programlara öncelik verilmelidir”

Genç çiftçi ve yetiştiricilerin üretimde etkin pay almaları ve küçük aile işletmelerinin rol model olması gerektiğine vurgu yapan Çelik “Çiftçiler desteklenirken özellikle gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesini sağlayacak programlara öncelik verilmelidir. Çünkü halen çiftçilikle uğraşan çiftçilerimizin yaş ortalamaları 55-60 yaş aralığındadır. Dolayısıyla tarımı geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir ve bu konuda gençlere maddi manevi her türlü destek sağlanmalıdır. Küçük aile işletmeleri ülke tarımı için rol model bir yapıya kavuşturularak olduğundan çok daha fazla desteklenmelidir. Tarımın daha iyi yerlere gelmesinin yolu, anahtarı budur.” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Çelik, açıklamasında Şeyh Edebali’nin bir öğüdüne dikkat çekerek “Şeyh Edebali’nin oğlu Osman Gaziye ‘Ey oğul insanı yaşat ki Devlet Yaşasın’ diye verdiği öğüt bugün için de geçerli ve oldukça anlamlı bir öğüttür. Biz de bu öğütten esinlenerek ‘Ey Devletim! Çiftçimi yaşat ki Türkiye’m yaşasın‘ diyoruz. Dolayısıyla ülkemizin yaşaması için tarımın, tarımın yaşaması için ise çiftçinin, yetiştiricinin yaşaması ve üretmeye, yetiştirmeye devam etmesi olmazsa olmazımız yani kırmızı çizgimizdir. Bu duygularla 14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olması ile birlikte tüm çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize üretimlerinde kolaylık ve bereketli kazançlar diliyor, önümüzdeki yıllarda Dünya Çiftçiler Gününü el ele tüm yurtta bayram havasında kutlamayı temenni ediyorum. Anneler günü münasebetiyle de tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, ahirete intikal etmiş annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum” açıklamasında bulundu.