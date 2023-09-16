TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Anaç koyun keçi desteği en önemli destektir'

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Anaç koyun keçi desteği yetiştiricilerimizin doğrudan banka hesap numaralarına yatırılan en önemli destektir. Bu destekten 200 binin üzerinde yetiştiricimiz faydalanmaktadır” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin 15 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar’ında küçükbaş hayvancılığa verilen destekler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada küçükbaş hayvancılık desteklerinin artırılmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek yüzde 100 oranlarında artırılan desteklerin sektöre olumlu yansıyacağını ifade etti.

“Anaç koyun keçi desteği en önemli destektir”

Çelik, küçükbaş hayvancılık destekleri içerisinde en önemli desteğin anaç koyun keçi desteği olduğunu belirterek, “Anaç koyun keçi desteği yetiştiricilerimizin doğrudan banka hesap numaralarına yatırılan en önemli destektir. Bu destekten 200 binin üzerinde yetiştiricimiz faydalanmaktadır. 2022 yılı için hayvan başına 50 lira olarak ödenen anaç koyun keçi desteği 2023 yılı kararnamesinde yüzde 100 artırılarak 100 liraya çıkarılmıştır. Sürü büyütme ve yenileme desteğinin de hayvan başına 200 lira olarak devam ettirilmesi sektörümüz için artı değer olmuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya anaç koyun keçi desteği başta olmak üzere küçükbaşa verilen desteklerin tamamının artırılarak devam etmesi noktasında sunduğumuz taleplerimiz ve beklentilerimizin yerine gelmiş olmasından dolayı sektör adına memnuniyet duyuyor ve yetiştiricilerimiz adına kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ayrıca destekleme kararnamelerinin yayımlanması her yıl Kasım ayını bulduğundan bu sefer erkene çekilerek yayımlanmış olmasından da ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında bir kez daha sektörümüze verilen değer ve desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Çelik, destekleme kararnamesi içerisinde yer alan Sürü Yöneticisi (Çoban) istihdam desteğinin beklentilerin üzerinde artırılmasının çoban sorununun çözümünde etkili olacağına dikkati çekerek, “Sektörümüzün en önemli sorunu çoban sorunudur. Bu sorunu çözemezsek küçükbaş hayvancılığın ilerlemesinden bahsedemeyiz. Dolayısıyla yayımlanan tarımsal desteklemeler içerisinde yer alan sürü yöneticisi yani çoban istihdam desteğinin 12 bin liradan 30 bin liraya çıkarılmış olmasını kayda değer buluyoruz. Yüzde 150 oranında artış sağlanan çoban desteği ile birlikte çobanlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacak adımların da atılması talebimizin de dikkate alınacağını bekliyoruz. Küçükbaş hayvancılığımızın geleceğini tehdit eden en önemli sorun olarak gördüğümüz çoban sorununun çözümü halinde küçükbaş hayvan sayımız artacak dolayısıyla da kırmızı et açığımızın kapatılması ve uygun fiyatlarda et tüketimine olumlu yansıması olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Küçükbaş hayvancılığa verilen destek kalemlerinde ekseriyetle yüzde yüz artış yapıldığını belirten Çelik, “2023 yılında yapılacak desteklemelerde anaç koyun keçi desteği ile birlikte ilave olarak anaç tiftik keçiler için 20 lira olan destek 40 liraya, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçileri için ilave olarak 2 lira olan destek 4 liraya çıkarılmış ve tiftik üretim desteklerindeki oğlak, sermaye ve tali destekler de yüzde 100 artırılmıştır. Ayrıca, İl birliklerimizde istihdam edilen tarım danışmanları için verilen destek tutarının 72 bin liradan yüzde 100 artışla 144 bin liraya yükseltilmesini de önemli bir karar olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu artışlar sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesi adına memnuniyet verici olmuştur” diye konuştu.

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvan ıslahındaki ilerlemede desteklerin önemli olduğunu söyleyerek, “Islah programlarındaki elit sürülerde yavrular için verilen destek 150 liradan 300 liraya, taban sürüdeki yavrular için ise 100 liradan 160 liraya çıkarılmıştır. Diğer taraftan Merkez Birliğimizin yıllardır ısrarla üzerinde durduğu Ulusal Islah Programı oluşturularak ülkemizin damızlık koç teke ihtiyacının bu programdan karşılanması talebimiz nihayet gerçekleşmiş ve bu çerçevede 2023 yılı için ulusal ıslah programlarından koç teke alacak olan yetiştiricilere 2 bin lira destek verilmiştir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaliteli, genetik açıdan üstün damızlık koç ve teke kullanımının birim hayvan başına et, süt ve yapağı gibi verimlerini yüzde 20-25 oranlarında artıracak olması açısından bu desteği de son derece önemli görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.