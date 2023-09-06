TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Erken ödeme çiftçilerimize moral oldu'

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçileri destekleme ödemesinin erkene alınmasına ilişkin,

“Erken ödeme çiftçilerimize moral oldu” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere yönelik destekleme ödemelerinin öne çekildiği açıklamasının tarım sektörü adına memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 2023 üretim yılı için buğday,

arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik üreticilerinin mazot ve gübre desteklerinin 2023 Ekim ayından itibaren hesaplara tanımlanacağını ve 2024 Mart’ta ödenecek ödemeyi öne çekerek kışlık üretim öncesinde üreticilerin yanında olacaklarını söylemesi memnuniyet vericidir. Bu haber 85 milyonu doyuran, gıdasını sofrasından

eksik etmeyen çiftçilerimiz için şimdiden büyük moral olmuştur“ diye konuştu.

“Mart ayında anaç koyun keçi destekleme ödemelerinin de yapılması en büyük temenni ve beklentilerimizden birisidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir haber de küçükbaş hayvan yetiştiricileri için beklediklerini ifade eden Çelik, “Küçükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren

yetiştiricilerimiz çoğunlukla bitkisel üretimi de beraberinde yapan aile işletmeciliği şeklinde oldukları için haliyle erken ödeme sektörümüzü de memnun etmiştir. Ancak sektörümüz için verilen en önemli ve doğrudan yetiştiricilerimizin hesabına yatırılan destek anaç koyun keçi desteklemeleridir ve ödemeleri ise genellikle her yıl mayıs ayı sonu veya haziran ayı içerisinde yapılmaktadır. Dolayısıyla 2024 yılının mart ayında anaç koyun keçi destekleme ödemelerinin de yapılması en büyük temenni ve beklentilerimizden birisidir. Bu manada 2023 yılı desteklemeleri kapsamında 280 bin yetiştiricimizi mutlu etmek adına bu ödemelerin yetiştiricilerimizin sıcak paraya en çok ihtiyaç duydukları mart ayında, olmazsa en geç nisan ayında ödenmesine dair Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir haber vermesini bekliyoruz. Tarım ve kırsal kalkınmaya verdiği önemin yanında daima destekleriyle yanı başımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sektörümüz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.