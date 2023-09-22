TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Hibe projelerinin hayata geçirilmesi hayvan sayımızın artırılması bakımından önemli'

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Küçükbaş hayvancılık alanındaki hibe projelerinin yöresel olarak hayata geçirilmesi hayvan sayımızın yanı sıra verimlerinin de artırılması bakımından önemli bir başlangıçtır” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’nın, yöresel hayvancılık hibe projelerine ilişkin yaptığı açıklamalarına dair çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, yöresel hibe destekleri ile hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, kapasite ve verimliliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Kırsalda özellikle de aile işletmeciliği bazında hayvancılık işletmelerinin hibe projeleriyle desteklenmesi hayvancılığımızın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu manada Bakanlığımıza bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı için şu ana kadar Ordu, Şırnak, Diyarbakır, Gümüşhane, Manisa, Ardahan, Denizli, Mardin, Kütahya, Trabzon, Hakkâri illerinden 13 yöresel proje değerlendirilerek toplam 11 milyon 137 bin 382 liralık hibe desteği sağlanması uygun bulunmuştur“ dedi.

Çelik, 2023 yılı için uygun bulunan projeler içerisinde küçükbaş hayvancılığa yönelik projelerin de yer aldığına dikkati çekerek, “Bakanlığımızca uygun görülen 13 projenin 6 tanesi arıcılık, 4 tanesi süt toplama ve üretimi ve 3 tanesi de küçükbaş hayvancılığa yönelik projelerdir. Manisa’da ‘Küçükbaş Otomatik Yemlik Projesi’, Mardin’de ‘İvesi Halkın Elinde, Islah Tam Yerinde Projesi’’ ve Kütahya’da ’’Koyunlarda ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi’’ olarak 3 ilimizde uygulanacak projelerin o illerdeki küçükbaş hayvancılığın gelişimine katkı sunacak olması açısından çok değerli projeler olarak görüyor ve bu manada yetiştiricilerimiz adına Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın şahsında Hayvancılık Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi arz ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Hibe projelerinin hayata geçirilmesi hayvan sayımızın artırılması bakımından önemli”

Yöresel hayvancılık hibe projelerinin ülke geneline yaygınlaştırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Çelik, “Küçükbaş hayvancılık alanındaki hibe projelerinin yöresel olarak hayata geçirilmesi hayvan sayımızın yanısıra verimlerinin de artırılması bakımından önemli bir başlangıçtır. Bakanlığımızın bu güzel başlangıcı yaygınlaştırarak devam ettireceğine inanıyorum. Bu çerçevede küçükbaş hayvancılığın gelişimine ivme kazandıracak bu tür projelerin özellikle küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı illerde orta vadede yaygınlaştırılması arzusu içerisindeyiz. Dolayısıyla bu projelerin hem sayısının artırılarak hem de ülkemiz geneline yayılarak uygulanması hayvancılığımızın sürdürülebilirliği ve hayvansal üretimimizin artırılması açısından dönüm noktası olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan ülkemizde küçükbaş hayvancılığın çok büyük oranda aile işletmeciliği şeklinde yapılması nedeniyle de üretimdeki devamlılığın mihenk taşı olan bu işletmelerin desteklenmesi sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çelik, yöresel hayvancılık hibe projelerinin aile işletmeciliğini güçlendirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın aile işletmeciliğini desteklemesi ve hayvansal üretimin artırılmasını temel stratejilerinden biri olarak görmesinin bir yansıması olarak yöresel hibe destek projelerinin kırsalda aile işletmeciliğini güçlendirecek olmasının sektörümüz açısından daha da önemlisi 85 milyon insanımızın gıda ihtiyacını karşılamak açısından çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Aile işletmeciliğini güçlendirmeden tarım ve hayvancılığımızı ileriye taşıyamayacağımız aşikârdır. Ailenin güçlü olmasında esas olan üretiminin sürekliliğidir. Güçlü aile işletmeleri geleceğimizin teminatıdır. Dolayısıyla gerek kırsala dönüşün sağlanması ve gerekse üretimde devamlılık açısından aile işletmeciliğinin desteklenerek güçlendirilmesi sonuçta ülkemizin menfaatine olan bir durumdur.”