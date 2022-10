TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Ülkemizde bir yılda 7,7 milyon ton gıda israf edilmektedir'

TAKİP ET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Dünyada yılda 1,3 milyar ton, ülkemizde ise bir yılda 7,7 milyon ton gıda israf edilmektedir. Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gitmesi vicdanları sızlatan acı bir gerçektir" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Çelik, tarım ve gıdanın önemini vurgulayarak, “Tarım ve dolayısıyla gıda canımız kadar değerlidir. Gıda hayatımızı sürdürebilmenin en önemli yoludur. Gıdasız bir gelecek düşünülemez. Son dönemde dünyada yaşanan iklim değişikliği, pandemi süreci ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin kendi insanının gıda güvencesini sağlamaya yönelik uyguladığı korumacı politikalar gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde bir yılda 7,7 milyon ton gıda israf edilmektedir"

Gıda israfının önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Çelik, “Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada 811 milyon kişi, yani her 9 kişiden biri aç, diğer yandan yoksulluk çeken insan sayısı ise 800 milyon civarındadır. Durum böyleyken dünyada yılda 1,3 milyar ton, ülkemizde ise bir yılda 7,7 milyon ton gıda israf edilmektedir. Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gitmesi vicdanları sızlatan acı bir gerçektir. Dünyada milyonlarca insan açlık çekerken gıdaların ölçüsüzce kullanılarak çöpe gitmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla gıdayı israf eden iflas eder. Sadece gıda israfıyla sınırlı olmayıp hayatımızın her alanında yaptığımız israf bizi iflasa götürür. Onun için dinimizce de haram olan israftan kaçınmamız geleceğimiz adına son derece önem arz etmektedir” dedi.

"Gıda israfının önüne geçecek yeni acil eylem planlarına ihtiyaç var“

Çelik, gıda israfının önüne geçmek için yeni acil eylem planlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Raporlara göre 30 yıl içinde dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması bekleniyor. Bu nüfusu beslemek için mevcut tüketime göre gıda üretiminin yüzde 70 artırılması gerektiği ifade edilmektedir. Ancak gıda üretiminin artırılması tek başına bir şey ifade etmiyor. Gıda israfının da önlenmesi veya en aza indirilmesi üretimin artırılması kadar önem kazanmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz için söylemek gerekirse Tarım ve Orman Bakanlığımız ile FAO arasında gıda israfının önüne geçmek adına hazırlanmış bir ’Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ bulunmakla birlikte gıda israfının boyutu düşünülerek yeni acil eylem planlarının devreye sokulması gerekmektedir. İnsanların sağlıklı gıdaya erişerek beslendiği, açlığın olmadığı bir dünya temennisiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutluyorum” açıklamasında bulundu.