TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Van'da muhtarlarla buluştu

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik ile birlikte Van’ın Erciş ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik ile birlikte Erciş’te muhtarlarla bir araya gelerek çeşitli istişarelerde bulundu. Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını belirterek, “Memleketim Erciş’te demokrasinin temel taşı olan kıymetli gönül dostu muhtar arkadaşlarımla bir araya geldim. 102 mahallemizi layıkıyla temsil ederek yerel seçim öncesi görev süresini dolduracak olan kıymetli muhtarlarıma emekleri ve hizmetleri için minnettarım. Yeniden aday olarak yoluna devam edecek hizmet sevdalılarına üstün başarı dileklerimle, sağlıklı huzurlu bir seçim dönemi olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki yıl 31 Martta yapılacak yerel yönetim seçimleri kapsamında Van Erciş özelinde ülkemizin her yerinde tüm muhtar adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Seçimlerin demokrasi şölenine sahne olmasını temenni ediyorum” dedi.

"Muhtarlarımız demokrasimizin temel aktörlerinden birisidir"

Muhtarların çok önemli görevler ifa ettiklerine dikkat çeken Çelik, "187 yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren muhtarlık müessesesi, Osmanlıdan Cumhuriyetimize taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Toplumsal barışın sağlanmasında da çok önemli işlevleri olan muhtarlarımız demokrasimizin temel aktörlerinden birisidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da muhtarları sırtınızı güvenle dayanacağınız birer dağ olarak niteleyerek yurdumuzun en ücra köşelerinde devletimizin müşfik eli, tatlı dili olduklarını söylemiştir. Dolayısıyla muhtarlarımız her zaman başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız tarım ve hayvancılığın daha fazla geliştirilmesinde kilit rol oynuyor"

Muhtarların tarımsal üretime olan katkılarının görmezden gelinemeyeceğine vurgu yapan Çelik, "Muhtarlarımızın tarım ve hayvancılığımızın daha fazla geliştirilmesinde kilit önemde rol oynadıkları unutulmamalıdır. Ülkemizin tarım ve hayvancılık potansiyeli istenilen ölçüde değerlendirildiğinde 85 milyon insanımızı rahatlıkla besleyecek konumda olduğumuz bir gerçektir. Ancak halen yeterince kullanılamayan hazine arazilerimiz, tarlalarımız, otlaklarımız, çayır meralarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla özellikle kırsal kesimde görev yapan muhtarlarımızın zaten birçoğu çiftçi, üretici ve yetiştirici olduğundan tarımsal faaliyetler içerisinde çok daha fazla etkin rol almaları, seferberlik halinde tarımsal üretime katkıda bulunmaları gerekmektedir. Büyük şehirlerde de geliştirilmeye çalışılan kent tarımı bünyesinde muhtarlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade etmek isterim. Tarımsal üretimin artırılması, tarımda yetiştiricimizin yaşadığı sorunların çözümü ile ilgili konuların yetkili mercilere iletilmesi noktasında muhtarlarımızın değerli katkılarını sahada gözlemliyoruz ancak ülkemiz genelinde tüm muhtarlarımızın seferberlik halinde katkı sunmalarını bekliyoruz” dedi.

Çelik, muhtarların kırsalı ayakta tutan önemli bir güç olduğunu belirterek, “Kırsalın kalkındırılması, ülke ekonomisine tarım ve hayvancılıkla çok daha büyük katkı sağlanması konusunda yapılacak her türlü proje, verilecek her türlü destek uygulamasının başarısında da ana unsur muhtarlarımız olmalıdır. Kamu kuruluşlarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin devletin kırsaldaki temsilcisi olan muhtarlarımızla işbirliği içinde hareket etmeleri halinde sorunların çok daha hızlı, kolay bir şekilde çözüleceğine inanıyorum” dedi.