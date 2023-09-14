TUFAG'ta yeni dönem kayıtları başladı

Kentte düzenlediği uluslararası festival ve halk dansları yarışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Spor Kulübü’nde (TUFAG), yeni dönem kayıtlarının başladığı duyuruldu.

TUFAG’tan yapılan açıklamada, kayıtların 11-25 eylül tarihler arasında yapılacağı bildirildi. TUFAG Merkez Binası’nda gerçekleştirilecek kayıtlar sonrasında 30 Eylül 2023 tarihinde halk oyunları çalışmalarının başlayacağını açıklayan TUFAG Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Altıparmak, “Kurulduğumuz 8 Ağustos 1984 tarihinden bu yana Yalova’da her yaş grubundan binlerce kişinin gösterilerinde halk oyunlarıyla tanıştığı, salonlarında eğitim aldığı, festivallerinde dans ettiği ve yabancı kültürlerle tanıştığı TUFAG’ın yeni dönem çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. 11 eylül tarihi itibari ile yeni dönem kayıtlarımıza başladık. 25 eylüle kadar kayıtlarımızı sürdüreceğiz ve yeni dönem çalışmalarımıza 30 eylül cumartesi günü başlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı çalışmalarımıza katılmaya ve kayıtlarını yaptırmak üzere merkez binamıza bekliyoruz” dedi.