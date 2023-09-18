TUFAG Türkiye Finali'nde

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Spor Kulübü (TUFAG), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Türkiye Halk Oyunları Yarışması’nda ismini finale yazdırdı.

TUFAG, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Grup Yarışması’nda İstanbul ve Bursa il birincileri ile yarıştı. Yıldızlar ve Büyükler Düzenlemeli Dalda performanslarını sergileyen ekipler, Büyüklerde birinci olurken Yıldızlarda da ikinci olma başarısını gösterdi. Alınan sonuçlara göre TUFAG Büyükler Düzenlemeli Dalda adını THOF Türkiye Halk Oyunları Yarışması Türkiye Finali’ne yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl da THOF Türkiye Halk Oyunları yarışmasında finale yükselen ve Türkiye 8.si olan TUFAG, bu yıl da finale adını yazdırmayı başardı. Yarışmayla ilgili duygularını paylaşan TUFAG SK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Altıparmak, “Uzun bir süre katılmadığımız THOF Türkiye Halk Oyunları Yarışması’na katıldığımız iki yılda da finale yükselme başarısının haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl sadece Büyükler Düzenlemeli Dalda yarışmaya katılmıştık, bu yıl Yıldızlar ekibimiz ile de yarışmada yer aldık. Yarışmalara hazırlanmak çokça emek, çokça fedakârlık gerektiren uzun bir süreç içeriyor. Ekiplerimiz bu süreçte ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ekiplerimizin olumlu ve olumsuz yanlarını ölçme fırsatı yakaladığımız bu önemli basamağın ardından gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve daha fazla ekiple ilimizi Türkiye Finali’nde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyüklerimizle ilimizi Türkiye Finalinde temsil edeceğiz. Bu gurur hepimizin, teşekkürler Yalova” dedi.