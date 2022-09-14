Tufan Sevim Selimpaşa'ya imzayı attı

TFF İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Selimpaşaspor transferde bombayı patlattı ve tecrübeli oyuncu Tufan Sevim ile anlaşma sağladı. Kulüp İkinci Başkanı Mert Erdinç ve Futbol Şube Sorumlusu Barış Bülbül’ün yoğun görüşmelerinin ardından Tufan Sevim sonunda ikna edildi ve karşılıklı anlaşma sağlandı. Kariyerinde birçok profesyonel kulüp de bulunan tecrübeli oyuncu Tufan Sevim takımla birlikte idmanlara da çıkmaya başladı.