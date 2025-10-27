Tuğba Yavaş'ın şüpheli ölümüyle ilgili davada psikiyatri doktoru: 'İntihar eğilimi gözlemlemedik'

Çanakkale’de 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş’ın 5. kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili eşinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğba Yavaş’ın psikiyatri doktoru, "Her görüşmede hastada intihar konusunda bir eğilim olup olmadığını mutlaka sorgularız. Tedavi sürecinde böyle bir şey sezmedim. Kendisinin de böyle bir söylemi olmadı" dedi.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tuğba Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler Tuğba Yavaş’ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş’ın ifadesine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmaşr tamamlamasının ardından iddianame hazırlandı. Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında ‘başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi’ suçundan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş’ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada müşteki yakınları ve tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Alptekin Yavaş hazır bulundu. Sanık Yavaş’ın ve müşteki yakınlarının dinlenmesinin ardından hakim, sanık Yavaş’ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi. Davanın dördüncü duruşması, bugün Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tuğba Yavaş’ın yakınları ve tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş duruşma salonunda hazır bulundu.

"İntihar eğilimi gözlemlemedik"

Tuğba Yavaş’ın psikiyatrik tedavi sürecini yakından takip eden Psikiyatri Bölümü Araştırma Görevlisi Fatmagül Eda Köksalan, "Tuğba Yavaş, epilepsi rahatsızlığından kaynaklı nöroloji bölümünden bize yönlendirildi. Kendisine toplamda 6 kez ilaç tedavisi uyguladık. Tedaviden olumlu sonuç aldı. Kıskançlık düşünceleri vardı. Birazcık depresif bir hal içerisindeydi. Eşinin onu aldattığına yönelik düşünceler içerisindeydi. Her görüşmede hastada intihar konusunda bir eğilim olup olmadığını mutlaka sorgularız. Tedavi sürecinde böyle bir şey sezmedim. Kendisinin de böyle bir söylemi olmadı" dedi.

"Alptekin eşinin başında ‘Tuğba kurban olurum ses ver’ diyordu"

Ailenin alt komşuları olan Elçin Pınarbahçe ise olay anını şöyle anlattı:

"Olay günü bir ses duydum. Camı açtım, biri yerde yatıyordu. İnleme sesi geliyordu. Sanık yanındaydı, ‘Tuğba kurban olurum ses ver’ diyordu. Ben hemen eşimin yanına gittim. Evimin balkonuna çıktık. Önce polis, sonra ambulans geldi. Tuğba Yavaş yüzüstü yatıyordu, ne şekil düştüğünü görmedim."

Yavaş ailesinin bir başka komşusu Hızır Sinan ise, "Olay olduğu gece ben 02.00 sularında yeni yatmıştım, eşim uyumuştu. Ben telefonda bir şeylere bakıyordum. Bir çarpma sesi dışarıdan geldi. İlk başta araç çarpması olacağını düşündüm. Yardımcı olmak için otoparkı gözlemledim, bir şey göremedim. Sağıma dönüp baktığımda apartman giriş kapısının hemen önünde bir kişinin yerde yattığını gördüm. Aşağıya indiğimizde Tuğba Yavaş inliyordu. Alptekin Yavaş ise endişeli gibiydi. Bize ’Ambulansı aradınız mı?’ diye soruyordu. Bu sırada sanığın eşine yönelik bir söz kullandığını duymadım. Alptekin aşağıya indiğinde giyinmiş vaziyetteydi, ayakkabıları var mıydı hatırlamıyorum" dedi.

"İlaç tedavisinin ardından durumu iyiye gitmişti"

Tedavinin bir kısmında Tuğba Yavaş’ın sürecine eşlik eden Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Alperen Korkmaz, "Kendisi üniversitemizin nöroloji bölümünden yönlendirilmişti. Tuğba Yavaş’ın epilepsi hastalığı vardı, resmi evrakla bize sevk edildi. O dönemde sara hastalığına bağlı olduğunu düşündüğümüz, tedavisi edilmesi gereken bir kıskançlık düşüncesi ile sevk edilmişti. Şikayetlerini dinledik, buna göre bir tedavi başladık. Dinlediğimde intihar deneyimi sezinlemedim. Kontroller sırasında da böyle bir eğilimi yoktu. Durumunun olumlu olduğunu gözlemledik. İntihar eğilimi gözlemlemedik" diye konuştu.

Tuğba Yavaş ile çok samimi olduklarını söyleyen çiftin komşusu Emine Demir, "Günde 4-5 saat geçirirdik, birlikte yürüyüşlere çıkardık. Tuğba Hanım’ın epilepsi hastalığı vardı ama psikolojik sıkıntısı yoktu. Hiçbir zaman yanımda epilepsi hastalığı geçirmedi. Beraber yürüyüşlere başladık. Bir süre sonra bana eşi ile aralarında sorunların olduğunu söylemeye başladı. Bir gün Tuğba ile sohbet ettiğimizde bana ondan ayrı odada cinsel içerikli film izlediğini ve yattığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Ardından Alptekin Yavaş dinlenildi. Sanık ve müşteki yakınlarının ifadesinin alınmasının ardından hakim, sanık Alptekin Yavaş’ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Ocak 2026 tarihine erteledi.