TÜGEM'den TGRT Haber'e ödül

TÜGEM 6. Büyük Buluşma’da ödüller sahiplerini buldu. Sektöre olan katkılarından dolayı TGRT Haber’e ödül verildi. Ödülü TGRT Haber adına Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek aldı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği’nin (TÜGEM) ‘Sektörün Öncüleri’ sloganıyla gerçekleştirdiği 6. Büyük Buluşma Maltepe’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin 30 ilinden 400’e yakın gayrimenkul profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda TGRT Haber’e sektöre olan katkılarından dolayı ödül verildi. Ödülü TGRT Haber adına Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek aldı. TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, TGRT Haber ailesine teşekkürlerini sunarak ödülü takdim etti.

“Konut sektörünün sorunlarını, çözüm yollarını sürekli dile getirdik”

Ödül töreni sonrası konuşan TGRT Haber Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek, “Öncelikle aldığımız ödülden dolayı çok mutluyum. TGRT Haber ailesinde uzun yıllardır çalışıyorum. Bu süreçte konut sektörünün sorunlarını, çözüm yollarını sürekli dile getirdik. TÜGEM ailesiyle de çok özel yayınlar yaptık. Bizi ödüle layık gören TÜGEM ailesine teşekkür ediyorum” dedi.