TÜGİAD'da Ankara Başkanı görevden alındı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç, TÜGİAD 19. Dönem Yönetimi tarafından görevden alındı. Başkan Dalgıç yaptığı açıklamada, hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden görevden alındığını ifade ederek olayın perde arkasını kamuoyu ile paylaştı.

TÜGİAD 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım’ın Mayıs ayında bayrağı Nilüfer Çevikel’den devralmasıyla birlikte çalkantılı günler geçiren TÜGİAD’da, Ankara Şube Başkanı Burak Dalgıç’ın görevden alınmasının yankıları sürüyor.

“Genel sekreteri darp edenler yönetime getirilmek isteniyor”

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Burak Dalgıç, hiç bir haklı gerekçeye dayanılmadan, dernek üyeliğinden çıkarıldığını ifade ederek; Gürkan Yıldırım’ı desteklemediği için itibar suikastine uğradığını iddia etti.

Dalgıç, 2022 yılının Haziran ayında TÜGİAD Genel Kurulu toplantısında TÜGİAD Genel Sekreteri Melik Rupen Mıhçıyan’ı darp eden grupların tekrar şube yönetimine getirilmek istendiği için skandal şekilde görevden alındığını öne sürdü.

“İtibar suikastı kabul edilemez, yasal yollardan hakkımı arayacağım”

TÜGİAD üyesi Burak Dalgıç, dernek üyeliğinden çıkarılması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, dernek çatısı altında yıllardır aktif bir şekilde çalışmalar yürütmüş ve her zaman elinden gelenin en iyisini, layıkıyla yapmaya gayret etmiş biri olarak hiçbir haklı gerekçeye dayandırılmadan dernek üyeliğimin sonlandırıldığını öğrenmek beni derinden üzmüştür. 19 Haziran 2023 tarihinde tarafıma gönderilen bir e-mail ile gerekçesiz bir şekilde dernek üyeliğinden ihraç edildiğim bildirilmiştir. Öncelikle genel merkez seçim sürecinde Gürkan Yıldırım’ı desteklemediğim için şu anda uğradığım itibar suikastını kabul etmeyeceğimi ve yasal yollardan tüm haklarımı arayacağımı bilmenizi isterim. Temmuz 2022’de atanarak geldiğim ve Şubat 2023’te Ankara Genel Kurulunda seçilerek devam ettiğim Ankara Şube Başkanlığım süresince hem maddi hem de manevi olarak Ankara Şube ve Genel Merkezimizi yüceltmek için elimden geleni yaptım. Bu süreç boyunca derneğe değer katan tarafta oldum. Fakat gelinen noktada Gürkan Yıldırım’ın ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı düsturu benimsemediklerini görüyorum.”

“Ankara şubesini görevden almak seçim vaadi oldu”

Mevcut Başkan Gürkan Yıldırım’ın seçim öncesinde bir kısım üyelerden oy alabilmek için Ankara Şube Yönetimi görevden alacağına yönelik vaatlerde bulunduğunun altını çizen Dalgıç şöyle devam etti: “Seçim sürecinde derneğin menfaatleriyle çatışan stratejiler benimsenmiş, kendi çıkarları ön planda olmuştur. Kendisinin de birçok kez dile getirdiği üzere bir kısım Ankara üyesinden oy alabilmek için hali hazırda seçilmiş ve Genel Kuruluna hiçbir itiraz yapılmamış olan Ankara Şube Yönetim Kurulunu görevden alarak oy almak istediği grubu yönetime atama sözü vermiştir. Bu karar ile yapılmak istenen Ankara Şube’nin Haziran 2022 tarihinde Genel Kurul için gerekli asgari katılımın sağlanamamasından dolayı gerçekleşmeyen Genel Kurul toplantısında dönemin Genel Sekreteri Melik Rupen Mıhçıyan’ı darp eden grupların tekrar şube yönetimine getirilmek istenmesidir. TÜGİAD’ın değerli şube yöneticileri umarım bu strateji ve kararın ne kadar tehlikeli olduğunun farkındadır. Bundan sonra her gelen yönetimin çalışmak istemediği şube yönetimlerini görevden alma kapısı açılmıştır. Atandığımız günden son ana kadar sadece dernek için ve TÜGİAD’ın ismini yüceltmek için çalışılmıştır. Atandıktan sonra ilk yapılan iş Ankara Şube’nin finansallarının incelenmesi olmuş ve Genel Merkez Yönetim Kurulumuza konu ile ilgili bir denetleme raporu sunulmuştur. Şu andaki Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin birçoğunun da vakıf olduğu üzere bu denetleme raporu, Ankara Şube’nin bizden önceki yönetiminin derneğin maddi kaynaklarını nasıl çarçur ettiklerini gözler önüne sermiştir. Atanan ve sonrasında seçilen yönetim olarak ne derneğin beş kuruşuyla kendimize rakı sofrası kurduk ne de Yönetim Kurulu olarak derneğin parasıyla bileti alınan konserlere gittik. Halihazırdaki Genel Merkez yöneticilerimizi bu konuyla ilgili gereğini yapmaya davet ediyorum.

Son olarak halihazırdaki Yönetim Kurulu Üyeleri arasında derneğe yalan beyan ile üye olmuş şahısların mevcut olması Gürkan Yıldırım’ı desteklememekte ne kadar doğru bir karar verdiğimi kanıtlamıştır.”