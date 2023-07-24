TÜGİAD Genel Merkeze kayyım atandı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) geçtiğimiz günlerde göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri mahkeme kararı ile görevden alındı.

TÜGİAD’ın 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 19. Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar mahkemeden döndü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Kadriye Güçlü Sakarya, TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç’ın hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınması, tüzüğe aykırı şekilde dernekten ihraçların yapılması olayın mahkemeye taşınmasına neden olduğunu ifade etti. İş İnsanları Derneğine Başkan olan ve yönetimde yer alan tüm iş insanlarının vergi levhası olması ya da bir şirkete ortaklığının bulunması gerektiğine vurgu yapan Sakarya, “TÜGİAD’ın mevcut başkanın hiçbir çalışanı olmadığı gibi yönetim kurulunda bulunan bazı üyelerin de hiçbir ticareti faaliyeti bulunmadığı tespit edilmiş, bunun bir usulsüzlük oluşturması dolayısıyla kanun yoluyla, itiraz gerçekleştirilmiştir” dedi.

Av. Sakarya sözlerine şöyle devam etti, “Gelinen noktada mahkeme tarafından inceleme başlatılmış, alanında uzman bir kişi olayı incelemesi için görevlendirilmiştir. Yapılan incelemeler doğrultusunda şikayetler haklı bulunmuş TÜGİAD Genel Merkezi’ne kayyım atanmıştır” dedi.

“Silahlı korumalarla genel kurul basıldı”

TÜGİAD’da geçmiş dönemde yaşanan olayları hatırlatan Avukat Sakarya, “Mevcut yönetimin sağlıklı bir şekilde görevini yürütmesi imkansız hale gelmiştir. Kamuoyunda itibar kaybeden Türkiye’nin en önemli STK’larından biri olan TÜGİAD’ın mahkeme tarafından alınan kayyım kararı ile eski güzel günlerine döneceğine inancımız tamdır” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç, TÜGİAD 19. Dönem Yönetimi tarafından görevden alınmış, Başkan Dalgıç yaptığı açıklamada, hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden görevden alındığını ifade ederek olayın perde arkasını kamuoyu ile paylaşmıştı. Dalgıç, 2022 yılının Haziran ayında TÜGİAD Genel Kurulu toplantısında TÜGİAD Genel Sekreteri Melik Rupen Mıhçıyan’ı darp eden grupların tekrar şube yönetimine getirilmek istendiği için skandal şekilde görevden alındığını öne sürmüştü. TÜGİAD üyesi Burak Dalgıç, dernek üyeliğinden çıkarılması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, dernek çatısı altında yıllardır aktif bir şekilde çalışmalar yürütmüş ve her zaman elinden gelenin en iyisini, layıkıyla yapmaya gayret etmiş biri olarak hiçbir haklı gerekçeye dayandırılmadan dernek üyeliğimin sonlandırıldığını öğrenmek beni derinden üzmüştür. 19 Haziran 2023 tarihinde tarafıma gönderilen bir e-mail ile gerekçesiz bir şekilde dernek üyeliğinden ihraç edildiğim bildirilmiştir. Öncelikle genel merkez seçim sürecinde Gürkan Yıldırım’ı desteklemediğim için şu anda uğradığım itibar suikastını kabul etmeyeceğimi ve yasal yollardan tüm haklarımı arayacağımı bilmenizi isterim.” demişti.