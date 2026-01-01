TÜGVA Başkanı Beşinci: (Filistin)' Toprağa girene kadar durmayacağız, zalimlerden olmayacağız, sizleri asla unutmayacağız'

’Büyük Gazze Yürüyüşü’nde konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, " Duman rengine mahkum edilmiş bu dünyaya; Medeniyeti, insaniyeti, hürriyeti, hakkaniyeti biz getireceğiz. Bunu biz yapacağız. Biz başaracağız. Toprağa girene kadar durmayacağız. Zalimlerden olmayacağız. Sizleri asla unutmayacağız. Ve hiç şüpheniz olmasın ki; Bir gün gelecek, bir gün kalacak bu millet yürüyecek bir sabah kardan aydınlık gelecek" dedi.

İstanbul’da "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz" sloganıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü’nde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti. Tarihi mitingte konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bugün, burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Bugün, burada; Çifte standartlı açıklamalara, geciktirilmiş kınamalara, kayıtsızlığa, vicdansızlığa karşı güçlü bir duruş var. Bugün, burada; Suskunluğun duvarı yıkılıyor. Alışkanlığın zinciri kırılıyor. Tarihe vicdan kaydı düşülüyor. Ey Batı’nın Kukla Liderleri; 7 Ekim’den bugüne, tam 27 aydır Gazze topraklarına; 210.000 bin ton bomba atıldı.70.000 sivil hayatını kaybetti. 2.600 ailenin tamamı nüfustan silindi. 5.000 aileden geriye sadece 1 kişi kaldı. 45.000 Filistinli ampute oldu. 12.000 Filistinli tutuklandı. Yani tüm dünyanın gözleri önünde bir halk haritadan değil hayattan silindi. Ey Birleşmiş Milletler; 2.Dünya sonrasında küresel barışın teminatı olarak kurulmamış mıydınız? Küresel adaleti tesis etmeyecek miydiniz? Dil-din-ırk-herkes eşit değil miydi? Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkı olmayacak mıydı? Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğmamış mıydı? Buradan tüm dünyaya sesleniyorum; İnsan hakları beyannamesi ile ortaya atılan maddelerin tamamı Gazze topraklarında ihlal edilmedi mi? Duymadınız mı? Görmediniz mi? Buradan Gazze’deki kardeşlerimize, orada mücadele eden mücahitlerimize ölüm topraklarında yaşayan kardeşlerimize sesleniyoruz. Sen üzülme! Alışmadık, yılmadık, usanmadık. Biz sizden hiç kopmadık. Sinmedik-susmadık. Biz sizden hiç uzaklaşmadık. Duman rengine mahkûm edilmiş bu dünyaya; Medeniyeti- İnsaniyeti- Hürriyeti- Hakkaniyeti biz getireceğiz. Bunu biz yapacağız. Biz başaracağız. Toprağa girene kadar durmayacağız. Zalimlerden olmayacağız. Sizleri asla unutmayacağız. Ve hiç şüpheniz olmasın ki; Bir gün gelecek, bir gün kalacak bu millet yürüyecek bir sabah kardan aydınlık gelecek" dedi.