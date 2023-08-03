TÜGVA Silivri Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirdi.

Programa Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe milli eğitim müdürü Zekeriya Artar, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Belediye Meclis Üyesi Salim Çavdar ve Mustafa Çolakoğlu’nun yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

TÜGVA Silivri İlçe Başkanı Hasan Özen’in konuşmasında “Bizler TÜGVA olarak, ortaokul, lise, üniversite, kadın aile ve çalışan gençlik teşkilatlarımızla, toplumun tüm bu alanlarında, Mevlâna hazretlerinin, pergel metaforundan hareketle, pergelin bir ayağını, kendi medeniyetine sabitleyen, diğer ayağıyla da dünyayı gezerek gördüğü ve öğrendiklerini, kendi öz potasında eritip elde ettiklerini, hakkın ve hakikatin yolunda kullanacak, bir nesil yetiştirmektir. Rabbimize binlerce kez şükürler olsun ki, sayın cumhurbaşkanımızın destekleri ve Anadolu irfanını bize kadar taşıyan, bu necip milletin teveccühüyle aziz vatanımızda 81 il 571 ilçe ve Silivri’mizde ise 7 farklı okulumuzda 800 ü aşkın öğrencimiz ile sadece bir camiaya değil cemiyete adam yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen belediye başkanımıza, milli eğitim müdürümüze, halk eğitim merkezi müdürümüze, okul müdürlerimize siz değerli velilerimize ve hizmetlerimizin sürekliliğini sağlayan, hayır severlerimize teşekkürü bir borç bilir şükranlarımı arz ederim” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz gençlere yönelik çalışmaları desteklediklerini gençlik merkezi inşaatının devam ettiği ve ilçemizde pek çok farklı alanlarda belediyenin gençlere ücretsiz kurs hizmeti sunduklarını aktardı.