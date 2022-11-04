TÜİK rakamları açıkladı, memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında, aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak açıklandı. Bu oranın dışında yıl bitimine kadar 2 kez daha aylık enflasyon oranı açıklanacak. Ve bu açıklanan tüm aylık enflasyon rakamları birleşerek, birçok kriterin yeniden belirlenmesinde rol oynayacak.

BU YIL BEKLENTİ YÜKSEK

Türkiye'de 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi var. Memur ve emeklilerinin maaşları da açıklanacak bu rakamlarla belirlenecek. Ayrıca bu yıl bütçede yıllık personel giderinde yüzde 56 artış var. Sözleşmelerde belirlenen zamlara ek olarak seyyanen zam da eklenmesi beklentiler dahilinde. Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak.

MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR

Memur maaşı, önceden yapılan toplu sözleşmede bildirilen şartlar ışığında hesaplanıyor. Memur maaş ve emeklilerin aylığı 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Maaşların belirlenmesinde aylık enflasyon farklarının toplamı çok önemli. Çünkü, sözleşmede belirtilen artış oranına, 6 aylık enflasyon toplamının sözleşmede belirtilen oranı geçen kısmı ekleniyor.

4 AYLIK ENFLASYON RAKAMI, TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINI AŞTI

Açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçmiş bulunuyor. 4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu. Memurlara 2022 yılının ikinci yarısı için yüzde 8 toplu sözleşme zammı verilmişti. Buna yüzde yılbaşına iki aylık enflasyon farkı verisi kalmışken zam oranı yüzde 11,84 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 109 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 liraya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 11 bin liraya dayanacak ve en düşük memur emeklisi ise 7 bin 223 lira olacak.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI 10,84 OLDU

Şu anda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Böylece 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da aynı memur maaşı gibi kasım, aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

EN DÜŞÜK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK emeklisi (2000 öncesi): 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya çıkacak

SSK emeklisi (2000 sonrası): 2 bin 906 liradan 3 bin 425 liraya çıkacak

Bağ-Kur esnaf emeklisi: 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya çıkacak

Bağ-Kur tarım emeklisi: 3 bin 335 liradan 3 bin 931 liraya çıkacak

Kaynak: Haberler.com