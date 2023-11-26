Tulumtaş Mağarası'na akademisyenlerden ziyaret

Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in girişimleriyle ilçe turizmine kazandırılan Tulumtaş Mağarası’nı, akademisyenlerden oluşan Ankara Üniversitesi Kültür Gezginleri topluluğu ziyaret etti.

1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, Gölbaşı Belediyesi’nin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda turizme kazandırıldı. Hem ilçe hem ülke turizmine katkı sağlaması beklenen Tulumtaş Mağarası’nı Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde görev yapan profesör, doçent ve doktorlardan oluşan Ankara Üniversitesi Kültür Gezginleri topluluğu ziyaret etti. Mağara içindeki doğal güzellikleri inceleyen akademisyenler, yetkililerden bilgi aldı.

Akademisyenler daha sonra hizmete açılan kafeteryada kısa bir mola verdi. Tulumtaş Mağarası’nda ziyaretçilere hizmet vermeye başlayan hediyelik eşya bölümünü de gezen akademisyenler Tulumtaş Mağarası tasarımlı şapka, tişört, bez çanta, anahtarlık, termos, kupa, kalem, magnet, kırlent, yastık kılıfı gibi çeşitli ürünlerden anı olarak aldı.

Yaklaşık 75 kişilik heyet, Tulumtaş Mağarası’nı Ankara ve ilçe turizmine kazandıran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.