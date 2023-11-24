Tulumtaş Mağarası'nda kafeterya hizmeti başladı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Tulumtaş Mağarası’nı gezmeye gelen ziyaretçiler için kafeterya ve hediyelik eşya alanı açıldı.

1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, Gölbaşı Belediyesi’nin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda turizme kazandırıldı. Hem ilçe hem ülke turizmine katkı sağlaması beklenen Tulumtaş Mağarası, vatandaşlardan ilgi görüyor. 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Tulumtaş Mağarası’nda ziyaretçilere hizmet vermeye başlayan hediyelik eşya bölümünde Tulumtaş Mağarası tasarımlı şapka, tişört, bez çanta, anahtarlık, termos, kupa, kalem, magnet, kırlent, yastık kılıfı gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Tulumtaş Mağarası’na gelen ziyaretçiler, mağaranın içiyle aynı şekilde tasarlanan modern dinlenme ve kafeteryayı beğendiklerini belirterek, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Gölbaşı ilçesine bağlı İncek, Hacılar ve Tulumtaş mahalleleri arasındaki Karayatak mevkiinde bulunan Tulumtaş Mağarası, yatay bir mağara özelliği gösteriyor. Permiyen (280-250 milyon yıl öncesi) dönemine ait kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan mağara, rekristalize kireçtaşından oluşuyor. Mağaranın içinde farklı bölümlerde ve farklı yoğunluklarda sarkıtlar, dikitler, akmataşlar ve kenartaşlar bulunuyor. Ankara çevresinin karst açısından diğer bölgelere göre daha fakir olması, Tulumtaş Mağarası’nı daha değerli bir mağara olarak öne çıkarıyor. Mağaradan alınan toprak örneklerinin Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu öncülüğünde incelenmesi sonucu Tulumtaş Mağarası’nın okyanus kalıntıları içerdiği ortaya çıkarıldı. Kadıoğlu, alınan örnekler üzerinde yaptıkları çalışmalarda krom, nikel ve kobalt değerlerinin oldukça yüksek çıkmasının mağaranın doğrudan okyanus kabuğundaki taşlarla ilişkili olduğunu söyledi.