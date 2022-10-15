Tuluyhan Uğurlu 'Başarının Sırrı'nı Kalko'ya anlatacak

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun hazırlayıp sunduğu “Ümit Kalko ile Başarının Sırrı” programı, izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Haber Global TV’de her pazar saat 12:30’da ekrana gelen program, 16 Ekim’deki bölümünde sanat dünyasından çok değerli bir ismi ağırlıyor. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun konuğu oluyor. Kalko’nun sorularını yanıtlayan ünlü besteci, mesajlarıyla gençlere ilham oluyor.

BİLİNMEYENLERİNİ ANLATIYOR

Notalara dans ettiren başarılı piyanist Tuluyhan Uğurlu, senfoni orkestrasıyla mehter takımını nasıl buluşturduğunu, Nemrut Dağı’nda 2 bin 150 metrede piyanosuyla verdiği muhteşem konserini, müzik kariyerinde başarısının sırrını ve sanat yaşamıyla ilgili bilinmeyenleri Ümit Kalko’ya anlatıyor.

4 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Piyona yeteneği 4 yaşında keşfedilen, aynı yıl konservatuvara başlayan sanatçı, 7 yaşında Harika Çocuklar Sınavını kazandı ve yurt dışında müzik eğitimi almaya hak kazandı. Eğitimini Viyana Müzik Akademisi’nde tamamlayan Tuluyhan Uğurlu, akademide master yaparken sanat yaşamının en ciddi kararını vererek sadece kendi eserlerini seslendirmeye başladı.



EZBER BOZAN SANATÇI

Belgesel müzikleri de yapan sanatçı, ilk senfonisi olan Senfoni Türk ile sanat dünyasında ezberleri bozdu. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak Türk Klasik müziğinde bir ilke imza attı. Tuluyhan Uğurlu, 2003 yılından itibaren konserlerini konser salonlarının dışına taşıyarak tarihi mekânlarda gerçekleştirmeye başladı.

GENÇLERE TAVSİYELER

Sirkeci Garı, Truva, Tuşba Antik Kentleri, Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları, Çimenlik Kalesi, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı gibi tarihi yerlerde konserler veren ünlü Piyanist, “Ümit Kalko İle Başarının Sırrı Programında”, başarı hedefine ulaşmak isteyenlere altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor.

Her pazar Haber Global TV’de saat 12:30’da yayınlanan “Ümit Kalko İle Başarının Sırrı”, farklı alanlara damgasını vurmuş kişileri ekranlara getirerek, kariyer hayatının başında olan gençlere esin kaynağı olma hedefiyle yayın hayatına devam ediyor.