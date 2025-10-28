Tüm cumhuriyet sevdalıları Fatih Sultan Mehmet Bulvarında buluşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından 29 Ekim Çarşamba Günü düzenlenecek olan ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’, on binlerce Bursalıyı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda buluşturuyor. Sevilen sanatçı Edis’in de sahne alacağı kutlamalarda, Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 24 Ekim’de başlayan konser ve etkinliklerle tüm kente yaydı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen Kubat ve Buray konserleriyle, binlerce Bursalı Cumhuriyet heyecanını omuz omuza yaşadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılacak olan ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ ile coşku doruğa çıkacak. Saat 19.00’da bir araya gelecek olan Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Türk Bayrakları ve Ata posterleriyle hep bir ağızdan şarkılar ve marşlar söyleyerek Cumhuriyet’i doyasıya yaşayacak. Saat 20.30’da Nilüfer Hastane Alanı’ndaki Edis konseriyle de Cumhuriyet Bayramı coşkusu perçinlenecek. Sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirecek olan Edis, muhteşem sahne şovuyla da vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl 102. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını kentin tamamına yaydıklarını söyledi. Tüm vatandaşları 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılacak ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne davet eden Başkan Bozbey, "Cumhuriyet Bayramımızı yine alanlarda kutlayacağız. Şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum" dedi.