Tüm ilçeye 500 milyon liranın üzerinde yatırım yapılıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan ve yapımı devam eden toplam değeri 500 milyon lirayı aşkın 16 yatırım, basın mensuplarına tanıtıldı.

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak önemli projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede kentte yapılan ve yapımı devam eden toplam değeri 500 milyon lirayı aşan 16 eser, basın mensuplarına tanıtıldı. Tek tek gezilen proje alanlarında Gebze Belediyesi Etüt Proje Müdürü mimar Şerif Canpolat, gazetecilere yürütülen çalışmalar ve maliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

“500 milyon liranın çok çok üzerinde bir yatırım yapılıyor”

Düzenlenen program hakkında açıklamalarda bulunan Gebze Belediyesi Etüt Proje Müdürü mimar Şerif Canpolat, “Programın amacı, şu an sahada yapmış olduğumuz eserlerin, binaların, tamamlanan ve devam edenlerin tanıtımını yaparak ne tür çalışmalar yapıyoruz ne kadar bir bütçeyle yapıyoruz, bu konuda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Şu an bizim rotamızda 16 noktamız var. Yapmış olduğumuz büyük eserler var. Bunların arasında trafik eğitim alanından tutun, hayvan barınağına, sıfır atık merkezine kadar, Şehit Polis Faruk Aslan Emniyet Merkezi’ne ve yakın zamanda açılışını yaptığımız Yeşil Vadi Balık Restoran’a kadar her yeri gezeceğiz. Bunların hepsi tamamlanmadı, devam eden projeler de var. Ama büyük bir kısmı şu an devam eden inşaatlardan oluşuyor. En kısa zamanda bunları da ilçemize kazandıracağız. Mesela İlyas Bey Halk Sağlığı Merkezimiz 150 milyon liralık bir yatırım. Bunu genele vurduğumuz zaman yenilenmiş son rakamı 500 milyon lirayı geçer. Etüt Proje Müdürlüğü’nün yapmış olduğu proje çalışmaları ve inşaat çalışmaları 500 milyon liranın çok çok üzerinde. Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz, projelerin hepsi kendine has özelliklere sahip olduğu için, bulunduğu konum, hizmet kitlesi, halkımızın talepleri düşünüldüğü zaman hepsine ayrı bir önem veriyor. Hepsiyle ilgili bizimle tek tek toplantılar yapıyor. Sarı Camii 7 mahalleye hizmet ettiği için nadide bir eser. İlyas Bey Halk Sağlığı Merkezi tüm şehre hizmet verdiği için nadide bir eser. Trafik eğitim alanı gerçekten eşi benzeri olmayan eserlerden birisi. Ama genel anlamda hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor” dedi.

“Bu projeleri en kısa zamanda bitireceğiz”

Yürütülen çalışmalar neticesinde vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Canpolat, “Vatandaşlardan geri dönüşler çok olumlu. Hatta birçok olumlu. Hatta birçok projede sabırsızlıkla açılması noktasında bize baskı yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince şantiyelerde müteahhit firmaları biraz daha uyararak hızlandırılması noktasında, çalışma arkadaşlarımızın da üstün gayretleriyle en kısa zamanda açılışını yapacağız. Biz yaklaşık 50 kişilik bir ekibiz. Bize destek veren, çalışmalarımızda kolaylık sağlayan, bazen mesaiye kalarak fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz bu projeleri en kısa zamanda bitireceğiz. Olumlu dönüşlerden dolayı da halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.