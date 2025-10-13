Tüm okullarda ortak eş zamanlı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında yüzlerce öğrencinin katılımıyla tüm okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" kapsamında tüm okullarda afet farkındalık eğitimi adı altında, deprem tahliye tatbikatı ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Ankara Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta ise, Ankara Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) görev aldı.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı "Yeşil Vatan" tatbikatında, öğrenciler sınıflarında siren sesinin ardından, önce depremlerde ilk yapılması gereken masa veya sıra gibi dayanıklı bir cismin yanına çök- kapan modelini uygulayarak, güvenli ve hızlı bir şekilde çıkışlara yöneldiler.

Okul bahçesinde toplanan öğrencileri, Ankara Büyükşehir İtfaiye ekipleri bilgilendirdikten sonra yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.