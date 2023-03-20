Tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen Köyünde tün şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okundu.

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Büyük Belen Köyünde Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerin ruhuna okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Başkan Suer, program sonrası yaptığı açıklamada, “Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizin ruhuna okunan Mevlid-i Şerif cemiyetine iştirak ettik. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.