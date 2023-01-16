Tüm Türkiye'de 105 bin öğrenci Okula Kabul Sınavı'na katıldı

Bahçeşehir Koleji’nin tüm Türkiye’deki 153 kampüsünde gerçekleştirdiği Okula Kabul Sınavı’na 105 bin öğrenci katılım gösterdi.

Bahçeşehir Koleji ortaokul bünyelerinde okumak isteyen öğrencilere özel olarak tüm Türkiye’de kabul sınavı gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu sınava 153 kampüste 105 bin öğrenci girdi. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak düzenlenen sınavda başarılı olan öğrenciler ölçme ve değerlendirme kurulu sonucunda Bahçeşehir Kolejinde okumaya hak kazanacaklar.

Velilerin çocuklarının eğitimi için okul araştırmalarında eğitim modellerine dikkat etmesi gerektiğini aktaran Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, verdikleri eğitimle öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaları için çalıştıklarını söyledi. Aslan, hem sınav ile ilgili hem de kolej bünyesinde verilen eğitime ilişkin şu bilgileri verdi: “Kurumumuzda ortaokulda öğrencilerinin eğitim görebilmesi için bu sınavda belli bir puan üstü alması yani kabul alması gerekiyor. Hem devlet hem de özel okullarda okuyan öğrencilerin girdiği sınavda başarılı olanlar okullarımızda okumaya hak kazanıyorlar. Her yıl sınavlarımıza olan ilgi artarak devam ediyor. Çünkü biz verdiğimiz eğitim modelleri ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Velilerin özel okul tercihi yaparken okulun eğitim öğretim faaliyetlerine çok dikkatli bakmaları gerekiyor. Çünkü artık dünya değişiyor, öğrencilerden fark oluşturan beceriler istiyoruz. Bu anlamda velilerin okulların hangi eğitim öğretim modellerini kullandıklarını iyi araştırıp buna göre seçim yapmaları gerekiyor.”

“5 yaştan itibaren fark oluşturan eğitim modelleri ile ilerliyoruz”

Kolej bünyesinde 5 yaştan itibaren fark oluşturan eğitim modelleri uyguladıklarını dile getiren Özge Aslan, “STEM eğitimini Türkiye’de ilk kez uygulayan kurum olarak 5 yaştan başlayarak uyguladığımız STEM eğitimine, ortaokul ve liselerimizde de geliştirerek devam ediyoruz. Herkesin parmak izinin farklı olmasından yola çıkarak her öğrenci için farklılaştırılmış Kişiye Özgü Öğretim dediğimiz bir model uyguluyoruz. Amacımız öğrencileri fark oluşturan modellerle gelecekte sahip olması gereken beceriler neyse o becerilerle donatmak. Bu yüzden yine okul öncesi 5 yaştan itibaren başladığımız kodlama eğitimimiz, ortaokul ve liselerimizde kodlama ve robotik dersimizle şekilleniyor. Öğrencilerimizi hem yurt içi hem de yurt dışındaki turnuvalara ve yarışmalara hazırlıyoruz. Diğer bir fark oluşturan uygulamalardan biri de lise kademsindeki Model Hava Araçları derslerimiz. Master Junior dediğimiz bir modelle de 21. yüzyıl becerileri ve STEM eğitim modelini temel alarak öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştiriyoruz. Burada da aynı mantıkla öğrencilerimizi ortaokullarımıza, liseye sonrasında da üniversiteye hazırlarken sarmal yapıyı kurgulatarak okul öncesinden itibaren programlarımızı geliştirerek ve güçlendirerek devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Liseler için olan kabul sınav tarihleri

Kurumlarındaki liseler için de düzenledikleri kabul sınavı hakkında tarih bilgisi de veren Aslan, “Üç çeşit lisemiz var: Anadolu, Fen, Fen ve Teknoloji Lisesi. Bu okullarımızda okumak isteyen öğrencilerimiz için de iki aşamalı sınavlarımız gerçekleşecek. Anadolu ve Fen Liseleri sınavlarını 11 Şubat Cumartesi günü yapacağız. İki hafta sonra 25 Şubat’ta da Fen ve Teknoloji Liselerimiz için kabul sınavımız olacak” dedi.