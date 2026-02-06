Tunalı'dan Kadıköy, Çanta, Değirmenköy ve Gümüşyaka'da Yoğun Mesai

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı , seçim süreci kapsamında saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerinde esnaf ve oda üyeleriyle bir araya gelen Tunalı, Kadıköy, Çanta, Değirmenköy ve Gümüşyaka’da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yapan Tunalı, taşımacılık sektörünün mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Oda üyelerinin talep ve beklentilerini not alan Tunalı, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, yönetim anlayışlarının kapsayıcı ve çözüm odaklı olacağını ifade etti.

Saha çalışmalarının önemine dikkat çeken Tunalı, oda üyeleriyle doğrudan temas kurmanın kendileri açısından büyük değer taşıdığını belirterek, “Esnafımızın görüşleri bizim yol haritamızı oluşturuyor. Her mahallede üyelerimizin sorunlarını yerinde dinleyerek ortak akılla hareket etmek istiyoruz” mesajını verdi.

Ziyaret programı boyunca esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Tunalı, seçim sürecinin centilmence ve demokratik bir ortamda geçmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Tunalı, önümüzdeki günlerde de ilçenin farklı mahallelerinde ziyaretlerini sürdüreceklerini belirterek, oda üyeleriyle temaslarını artırarak seçim çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.